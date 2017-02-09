​Держаться в потоке ключевых трендов

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Бакытжан Жумагулов, академик, президент Национальной инженерной академии РК

Послания прочно вошли в число важнейших механизмов верхнего уровня стратегического планирования развития страны, стали важным инструментом консолидации интересов и стремлений народа, бизнеса и власти, уникальным вкладом Казахстана в мировой арсенал самого современного политического инструментария. Нынешний этап мирового развития крайне сложен. Не утихают, а по многим направлениям с катастрофической быстротой нарастают проявления, требующие нового осмысления и глобальных системных трансформаций. Под вопрос ставятся даже давно, казалось бы, устоявшиеся представления о будущем человечества. Похоже, что на планете Земля реально начинаются поиск и формирование новой модели мироустройства.

В этих непростых условиях ценность осознанного и фундаментально обоснованного выбора своего пути для стран и народов возрастает тысячекратно. Поэтому нынешнее Послание Президента страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» занимает особое место. Его сокровенный смысл заключается в том, чтобы, приняв как объективную данность небывало динамичное изменение ситуации в мире и новую глобальную реальность, как выразился Глава государства, «опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам».

Именно в таком ключе Послание ставит перед казахстанцами новые цели, задачи и подходы, сгруппированные в пять основных приоритетов, которые в своей совокупности являются действительно эффективным и надежным мос­том в будущее. Провозглашена Третья­ модернизация страны, призванная обеспечить рост экономики Казахстана с темпами выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран мира. Тем самым органично подкрепляются и продолжаются идеи, заложенные в Стратегию-2050. И очень важно, что они дополняются самыми актуальными на сегодня и на обозримое будущее подходами. Хотелось бы акцентировать внимание на некоторых из них.

Прежде всего, это технологическая модернизация экономики с особым акцентом на новые индустрии, формируемые с применением цифровых технологий. Правительством будет разработана отдельная программа «Цифровой Казахстан», которая сможет стать нашим настоящим прорывом в будущее. Дело в том, что подразумеваемая в связи с массовым внедрением цифровых и киберфизических систем в производство четвертая промышленная революция будет создавать так называемую «индустрию 4.0», которая в корне изменит не только технологический уклад, но и практически все сферы жизни человечества. К примеру, технологии «больших данных», которые должны будут позволить обрабатывать невиданные сегодня объемы разнородной информации, смогут резко увеличить качество принимаемых решений в сфере больших систем, принципиально изменить характер и возможности управления экономикой и обществом.

Весьма существенные изменения затронут банковские, юридические, торговые, образовательные услуги, здравоохранение, страхование, аудит, логистику, производительность труда и многие другие направления. Да и земной шар, образно говоря, будет напоминать один большой компьютер, поскольку получение, хранение и обработка гигантских объемов данных будет производиться, скорее всего, в чрезвычайно развитых распределенных сетях, «опутывающих» всю нашу планету. И к этому мы должны быть не только готовы, но и упорно держаться в потоке ключевых трендов, соответствовать им и работать по ним, ведь упустив что-либо, можно неожиданно очутиться на обочине.

Важным условием становления новых технологий в Послании названы поддержка инноваций и быстрое внед­рение их в производство, развитие свое­го научного и инновационного потенциала. Этот потенциал необходим не только для разработки и внедрения технологий «индустрии 4.0», но и для широкого спектра новых технологий в традиционных отраслях. Среди них – технологии новой энергетики, что будут представлены на Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане и обсуждены на Всемирном конгрессе инженеров и ученых WSEC 2017 – уникальном в мировой практике мероприятии, организацией которого мы сейчас плотно занимаемся.

В этом ряду и технологии промышленности (в том числе с углублением комплексной переработки сырья), АПК, транспорта и логистики, строительного сектора и многие другие, отмеченные в Послании. Именно в этой сфере, в развитии научно-инновационного процесса в данных направлениях лежат ключевая задача отечественной науки и задачи налаживания ее эффективной связи с бизнесом, стимулирования спроса бизнеса на инновации.

Переход к «индустрии 4.0» одним из важнейших своих следствий будет иметь и коренное изменение рынка труда, требований к уровню квалификации, знаний, умений и навыков работников, существенно поменяется и спектр востребованных специальностей. Поэтому в Послании ставятся задачи целенаправленного создания условий для безболезненного и управляемого перетока работников из одних в другие сферы труда, переподготовки и трудоустройства работников, поддержки процессов мобильности рабочей силы.

Совершенно очевидно, что при этом должна измениться и роль системы образования, которое, по словам Президента страны, должно стать центральным звеном новой модели экономического роста. Исходя из характера грядущих перемен, образование и подготовка специа­листов для рынка труда должны стать гораздо более качественными, мобильными, оперативно и даже с некоторым опережением отвечающими реальным потребностям экономики. Они должны опираться на самые современные подходы, на IT-методологию и IT-знания и вырабатывать у учащихся именно те компетенции, которые требуются сферой труда, отвечают потребностям работодателей. Поэтому не случайно в Послании вопросам образования уделено столь значительное место, ведь это – подготовка нашего будущего.

Безусловно, в Послании Президента страны затронут гораздо более широкий спектр вопросов, и каждый казахстанец найдет в нем аспекты, затрагивающие ориентиры дальнейшей жизни его ­семьи, детей, родственников, друзей и коллег. Это судьбоносный документ, результаты реализации которого будут жизненно важны для каждого гражданина Республики Казахстан. 

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