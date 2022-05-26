Среди выступлений, прозвучавших на недавно прошедшей ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, мне особо запомнилась фраза «мы должны держаться вместе». Именно так. Держаться вместе! Не просто быть вместе,

как раньше. Таково веление времени.

Иначе уже нельзя.

Как мы должны реализовать в жизнь программу демократических политических реформ без нарушения общенационального единства? И какую роль в пост­роении Нового Казахстана может играть модернизированная Ассамблея народа Казахстана? Для ответа на эти верно поставленные вопросы считаю необходимым обсудить ряд следующих обстоятельств.

Могу сказать, что имею прямое отношение к истории зарождения Ассамблеи народа Казахстана. В 1995 году, когда создавалась АНК, я работал первым заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента, курировал вопросы межнациональных отношений, культуры и средств массовой информации, принимал непосредст­венное участие в подготовке проекта указа Главы государства.

АНК тогда называлась Ассамб­лея народов Казахстана, что, в общем-то, соответствовало тому положению. За годы независимости полиэтничное население рес­публики стало единым народом. Интеграция состоялась.

Сегодня мы не можем не думать о том, какой будет нация в четвертом десятилетии независимости. Каждый из нас извлекает свои трагические уроки января. Они стали основанием для глубокого пересмотра важнейших элементов развития общества и функционирования государства.

Один из уроков – нам следует избегать формализма в проведении встреч. Говорить друг с другом с вниманием и уважением к чувствам других, но честно. Находить способы деликатно решать общие проблемы, не скрывая их. Укреплять культуру диалога и дис­куссии. Кстати, именно такими оказались мероприятия с участием депутатов Мажилиса в преддверии общенационального референдума, который состоится 5 июня.

В своем Послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Президент обозначил ряд масштабных реформ в политической и социально-экономической жизни нашей страны, конституционного устройства государства. Конституционные реформы, вынесенные на всенародный референдум, затрагивающие всю систему власти и общество, должны привести к изменению парадигмы развития страны в целом.

Кардинально должна быть изменена и роль Ассамблеи народа Казахстана.

Время вносит свои коррективы. На новом этапе развития государства Президентом предложена инициатива переформатирования представительной ветви власти. Идея трансформации депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе воспринята позитивно. Данное новшество позволит обеспечить мандаты различным этническим группам в верхней палате Парламента. Это взвешенный шаг на перспективу в истории парламентаризма. Значение депутатских мандатов АНК еще более возрастет.

Сегодня перед ассамблеей стоят новые задачи. Их немало. Возьмем одну из них. Тема эта – нациестроительство. Создание единой нации.

Провозглашенные АНК ориентация на гражданскую идентичность и полное равноправие всех соотечественников являются главным залогом сохранения меж­этнического мира и укрепления государственности. Сегодня мы видим, что игнорирование граж­данской идентичности может оказаться просто катастрофичным для государственности. Ведь не случайно поэт призвал «возвысить степь, не унижая горы».

Укрепление гражданской идентичности особенно важно для стран с высоким уровнем полиэтничности. Казахстан – такая страна. Президент четко сформулировал нашу главную задачу: «Разные взгляды, но единая нация».

Формирование единой нации – объективный исторический процесс. Его не следует упрощать. Нацию нельзя рассматривать только как совокупность граждан определенного государства.

Как уже было сказано, среди причин межнациональных конф­ликтов ученые выделяют такие, как несовпадение этнических и территориальных границ, ухудшение экономического положения, социальные противоречия, ксенофобия и шовинизм, возведенные в ранг официальной политики, национальные и религиозные различия, прошлые обиды, реальные и мнимые. Среди них для Казахстана актуальными можно назвать две: ухудшение экономического положения и социальные противоречия.

Трудности мы можем преодолеть только сообща.

Здесь важно все. И полноценная социально-экономическая интеграция этносов в казахстанское общество. И сбалансированная кадровая политика, основанная на принципах меритократии. И пресечение любых возможных трений на межэтнической почве. И отпор злонамеренным провокаторам.

Президент говорил: «Ни одно слово, сказанное против единства и мира в нашей стране, не должно остаться без ответа».

В социальных сетях бесчисленное множество безответственных постов и комментариев, потенциально способных к разжиганию межнациональной розни, росту напряжения в межгосударственных отношениях. Модераторы сайтов обязаны регулярно следить за контентом, чтобы предотвратить появление материалов антиконституционного характера.

Основной закон страны запрещает разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни. Модерация – это никакая не цензура. Это элементарная социальная гигиена общества. Кстати, французское слово «модерация» означает умеренность, сдержанность.

Как ни странно, именно плохое, вредоносное легко распространяется. Например, риторика нетерпимости, кстати, очень модная в социальных сетях. Давно известно, что люди чаще подпадают под влияние провокационных идей именно в условиях трудностей. А трудности, к сожалению, неизбежны. Если называть вещи своими именами, санкционные войны никак не могут обойти стороной сильно интегрированную в общемировое пространство казахстанскую экономику.

Казахстанская гражданская идентичность не призвана унифицировать многообразие, не направлена против этнической самобытности. Это важно подчеркнуть.

Гражданская и этническая идентичность вовсе не противоречат друг другу, то есть, став казахстанцем, представителем общей, единой нации, естественно, человек остается казахом, русским, украинцем, уйгуром, узбеком по национальности. Потому что нация – это более позднее образование, чем этнос, народ, национальность, и качественно высшая ступень. Не зря же самая авторитетная организация в мире называется Организация Объединенных Наций. Объединенная нация – это и есть единая нация.

В период беспрецедентного обост­рения геополитических столк­новений на нашем евразийском пространстве реальной задачей является дальнейшее формирование казахстанской граж­данской идентичности как фактор общенационального единства.

И в мировой практике, и в меж­дународном праве нация воспринимается в виде всех граждан государства независимо от их этнической принадлежности. Под нацией принято понимать политическую общность людей, чаще всего выражающуюся в государст­венности. Именно поэтому ученые считают, что нация – феномен в первую очередь политический и только потом – этнический и социальный.

Для того чтобы быть развитым, крепким и сплоченным обществом, казахстанцы должны быть не просто совокупностью представителей различных этнических групп. Мы должны быть единой нацией. Приверженной одним и тем же ценностям, идеа­лам. Об этом говорит весь опыт мировой истории.

Глава государства призывает формировать новую политическую культуру. Для этого мы должны быть более чуткими, уважительными по отношению другу к другу. И лучше знать друг друга. Чтобы любить, ценить, люди должны сначала знать. Мы должны больше и профессионально писать и говорить об истории, традициях, обычаях, культуре этносов Казахстана.

Среди причин возможного обост­рения межэтнических отношений для Казахстана актуальными можно назвать две: ухудшение экономического положения и социальные противоречия. Именно бедность является одним из условий, вызывающих трения между представителями разных этносов.

Почему подобные трения, как правило, происходят в сельских районах? Потому что в селе люди живут беднее по многим причинам.

Бедность потенциально может влиять на этническое насилие. Почему? Потому что происходит дифференциация доходов. Отсюда опять возникает тот же вопрос: «Почему?» На это социолог Айгуль Садуакасова отвечает таким образом: «В регионах по-прежнему сохраняется более традиционный образ жизни, и социальная среда, похоже, не может адаптироваться к рыночной системе, которая началась в 1990-х годах. Рынок обогатил одних, другие, напротив, обнищали. Дифференциация в обществе находится на очень высоком уровне. Если у одних чего-то нет, но это есть у других, возникает вопрос «Почему?». Обычно человеку легче сказать: «Потому что он представитель другого этноса». К сожалению, о том, что этот представитель другого этноса, возможно, работает больше и дольше, что он попросту лучше приспособился к рынку, задумываются не все.

Именно поэтому Касым-Жомарт Токаев отметил: «В деле укрепления межэтнического согласия каждое министерство и ведомство играет важную роль. Особое значение имеет социальная политика. Действительно, за этнополитику должны отвечать не только уполномоченные органы. Для успешного выполнения поставленных задач государство и общество должны работать вместе».

Единство и согласие – неразделимые понятия, наше главное богатство, бесценное достояние. А духовное единство – главный фундамент светского государства и общества. И мы с особой гордос­тью говорим о нашем казахстанском пути, о казахстанском патрио­тизме, о нации единого будущего.

Общеизвестно, что обычно нация строится на базе этносов, которые свела вместе историческая судьба. Нация – феномен политический. Без полноценной национальной идентичности наступает кризис политических институтов, который приведет к ослаблению государственности.

Это было важно всегда. Это особенно важно сейчас, когда появляются новые силы, способные подвергнуть испытанию нашу дружбу, ту великую силу, завещанную нам предками. Самое главное – согласие в наших душах. Тогда будет все. И созидание. И успехи. И радость. И спокойствие.

Наш народ на протяжении всей истории не раз проявлял свою муд­рость и силу. Уверен, что, если сохраним внимание и доверие друг к другу, нашу сплоченность, казахстанцы могут достойно встретить самые серьезные вызовы.

Мы помним слова Президента, сказанные в дни январских испытаний: «Я буду всегда со своим народом».

И мы говорим своему Президенту: «Мы будем всегда с Вами».

Вместе мы построим Новый Казахстан.