Держим марку!

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Спрос на продукцию ТОО «Стандарт-цемент» огромен, и по мере разворачивания стройки ее поставки в Астану будут только увеличиваться. Мешки с цементом прямо с цеха загружают в вагоны, чтобы тут же отправить в столицу.
– Мы заключили договор с компаниями, которые занимаются реализацией грандиозного проекта, – рассказывает главный инженер ТОО «Стандарт-цемент» Сейтжаппар Есжанов. – Качество нашей продукции очень хорошее. Стараемся держать марку и гордимся тем, что наш цемент используется на возведении объектов ЭКСПО.
Повышенный спрос прогнозируется и на новые марки цемента, к выпуску которого готовятся на заводе. Речь идет о высокомарочном и тампонажном цементе.
Строительство новой линии стало возможным благодаря ГПИИР. В цехах предприятия монтируют самое современное оборудование, которое закупили в том числе и в Европе. К примеру, угольную мельницу приобрели в Германии, элеватор привезли из Голландии.
Сейчас на заводе работает 1 100 человек. С запуском новой линии будет трудоустроено еще свыше 100 человек. Параллельно со строительством новых цехов на предприятии озадачены подготовкой узких специалистов. К примеру, технолог Сергей Некипелов уже успел побывать на стажировке за рубежом, освоив тонкости производства новых видов продукции.
ТОО «Стандарт-цемент» построено пять лет назад в пригороде Шымкента. Жителей окраины соседство с предприятием ничуть не беспокоит. Дело в том, что на заводе на тот момент впервые в Казахстане использована технология производства цемента сухим способом, отличающегося высокой степенью экологичности. К тому же эта технология менее энергоемкая, уровень потребления электричества в 1,5 раза ниже, чем при производстве цемента традиционным способом.
Продукция предприятия быстро завоевала популярность среди потребителей. Цемент завода применяется при строительстве транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Теперь в списке потребителей продукции ТОО «Стандарт-цемент» значатся и предприятия, строящие объекты для EXPO 2017.

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