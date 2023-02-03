Дерзкое ограбление на 12 млн тенге в Павлодаре: задержаны подозреваемые

В городе Павлодаре задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении салона сотовой связи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, утром 22 декабря 2022 года в салоне сотовой связи в одном из торговых домов Павлодара неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связал ей руки и ноги, а затем украл 25 мобильных телефонов и более 305 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила около 12 млн тенге.

«По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере, нами проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 192 УК РК. В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники задержали двоих подозреваемых 1991 и 1994 годов рождения, оба жители Экибастуза», – сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

Подозреваемые водворены в ИВС управления полиции Павлодара. Расследование продолжается.