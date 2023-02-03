Дерзкое ограбление на 12 млн тенге в Павлодаре: задержаны подозреваемые

Происшествия, Видеогалерея
99

В городе Павлодаре задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении салона сотовой связи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, утром 22 декабря 2022 года в салоне сотовой связи в одном из торговых домов Павлодара неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связал ей руки и ноги, а затем украл 25 мобильных телефонов и более 305 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила около 12 млн тенге.

«По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере, нами проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 192 УК РК. В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники задержали двоих подозреваемых 1991 и 1994 годов рождения, оба жители Экибастуза», – сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

Подозреваемые водворены в ИВС управления полиции Павлодара. Расследование продолжается.

 

#полиция #задержание #Павлодар #происшествие #ДП #Павлодарская область #грабеж #ограбление

Популярное

Все
Беги, а то замерзнешь!
Музыкант из Сатпаева нашла свое призвание и стала ювелиром
XIX век: из русских губерний в казахские степи
Самураи капитального ремонта
Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы
В творческом тандеме
В Кокшетау при областном Дворце общественного согласия в середине января открылся клуб по развитию государственного языка «Мәміле»
В Караганде на казахский язык перевели хиты книжных продаж – романы «Крестный отец» и «Однажды в Америке»
На языке мира и дружбы
Шокан в Восточном Туркестане
Эволюция журналистики «Алаш»
Вырастим спортсменов и творцов
Чтобы не «поплыть»
Курс на знание
Повышение в классе
Топит города и села
Пинг-понг и не только
Резерв большого спорта
Электронный помощник
Бесспорно, кукол любят не только дети. А жительница Кокшетау Анастасия Елисеева их еще и создает. Увлечение, отбирая львиную долю личного времени, дарит и море радости
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Кто ищет, тот найдет
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Еще раз о кино
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"
Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ
2023 год казахстанские профсоюзы проведут под эгидой Года безопасного труда
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Здравоохранение , Скандалы , Видеогалерея
Десятки казахстанок пострадали от неудачных бьюти-процедур …
Президент , Поездки , Видеогалерея
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Жамбылскую область
Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Поток воды продолжается – МЧС о подтоплениях в Туркестанско…
Происшествия
Заключенный убил сокамерника в СКО: как наказали руководств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]