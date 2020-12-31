Дерзкое ограбление попало на видео в Павлодаре

Дерзкое ограбление девушки попало на видео в Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
30 декабря на странице Tipavlo.dar в социальной сети Instagram было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, а также выложен пост, в котором девушка сообщила о совершенном на нее нападении.
По данному факту потерпевшая в полицию не обращалась.
Вместе с тем по видео Центральным отделом полиции УП Павлодара было начато досудебное расследование по статье 191 УК Республики Казахстан "Грабеж".
В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался 31-летний павлодарец. Мужчина водворен в ИВС города Павлодар.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению потерпевшей, а также выясняются обстоятельства совершения данного факта.
30 декабря на странице Tipavlo.dar в социальной сети Instagram было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, а также выложен пост, в котором девушка сообщила о совершенном на нее нападении.
По данному факту потерпевшая в полицию не обращалась.
Вместе с тем по видео Центральным отделом полиции УП Павлодара было начато досудебное расследование по статье 191 УК Республики Казахстан "Грабеж".
В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался 31-летний павлодарец. Мужчина водворен в ИВС города Павлодар.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению потерпевшей, а также выясняются обстоятельства совершения данного факта.