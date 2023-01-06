Десантники начали подготовку к поступлению в вузы Казахстана

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

Солдаты Десантно-штурмовых войск готовятся к поступлению в высшие учебные заведения страны. Помимо предметов боевой, государственно-правовой подготовки солдаты срочной службы начали курс общеобразовательных занятий для поступления в высшие учебные заведения Казахстана. В этих целях заключены меморандумы с общеобразовательными заведениями и учебными центрами по совместному проведению мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ ВС РК.

В течение года военнослужащие срочной службы, призванные осенью 2022 года, будут принимать активное участие в семинарах, тренингах, мастер-классах, коучинговых сессиях и открытых уроках. Им будет предоставлена возможность проявлять свои знания на олимпиадах и конкурсах районного, городского, республиканского масштабов.

"Еще летом, до призыва в армию, я слышал о программе, по которой после срочной службы можно без экзаменов поступить в высшие учебные заведения. Я с удовольствием буду заниматься весь год, чтобы не растерять знания, полученные в школе. Наши командиры выделили нам время для занятий, и специально для этого приглашают преподавателей. Для дополнительного обучения я выбрал физику, математику и историю Казахстана", - рассказал военнослужащий срочной службы алматинской десантно-штурмовой бригады имени Райымбек батыра рядовой Руслан Насрединов.

Напомним, что в сентябре 2022 года более 30 высших учебных заведений Казахстана поддержали проект Министерства обороны по повышению мотивации прохождения воинской службы. Он реализуется во всех регионах страны. Отличившимся военнослужащим срочной службы будет предоставлена возможность поступить без сдачи экзаменов. Солдаты, показавшие лучшие результаты по огневой, физической, государственно-правовой подготовке, проявившие усердие при выполнении воинского долга, смогут получить высшее образование на бесплатной основе как в военно-учебных, так и гражданских учебных заведениях.

В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Республики Казахстан готовиться к поступлению в вузы изъявили желание свыше 150 военнослужащих срочной службы Алматинского, Талдыкорганского и Конаевского гарнизонов.