Десантники показали себя

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Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

Министр наблюдал за высадкой тактического воздушного десанта посадочным способом на особо важных рубежах и участках местности кризисного района. В рамках учения Сакен Жасузаков отдал указания по совершенствованию приемов и способов ведения специальных войсковых действий и порядка организации работы пунктов управления. Кроме того, глава оборонного ведомства посетил учебный центр Военного института Сухопутных войск и проверил ход подготовки курсантов в полевых условиях.

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