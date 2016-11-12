Десантники показали себя

Министр наблюдал за высадкой тактического воздушного десанта посадочным способом на особо важных рубежах и участках местности кризисного района. В рамках учения Сакен Жасузаков отдал указания по совершенствованию приемов и способов ведения специальных войсковых действий и порядка организации работы пунктов управления. Кроме того, глава оборонного ведомства посетил учебный центр Военного института Сухопутных войск и проверил ход подготовки курсантов в полевых условиях.