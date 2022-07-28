Фото: polisia.kz
Происшествия
Дешевую спецтехнику в лизинг "продавала" 55-летняя алматинка

В управлении полиции Медеуского района в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст.190 ч.4 п.2 УК РК в отношении 55-летней гражданки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Она, зная, что есть желающие приобрести спецтехнику в лизинг по низкой цене, преследуя корыстную цель завладеть обманным путем деньгами, разработала преступный план, согласно которому распространила среди населения ложные сведения о том, что предоставит спецтехнику в лизинг путем составления договора. При этом, требовала 20% в качестве предоплаты за предоставление спецтехники. На самом же деле женщина не имела реальной возможности предоставить спецтехнику, тем самым, заведомо вводила в заблуждение потенциальных клиентов. После получения денег, гражданка К. скрылась", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

В данный момент проверяется причастность гражданки К. к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу Алматы в целом.

Граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, просят обратиться в УП Медеуского района, позвонив по номерам телефонов: 8(727) 254-48-02; 8-702-476-66-60.

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