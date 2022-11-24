Дешевые полеты в Европу обещает казахстанцам глава МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в интервью журналистам в Сенате Парламента РК сообщил, что уже со следующего года недорогие мировые лоукостеры будут летать транзитом через Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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По его словам, сейчас министерство работает над привлечением в Казахстан дешевых авиакомпаний.

«Что мы будем делать в плане привлечения более дешевых авиакомпаний, с которыми можно будет летать? Мы сейчас работаем. Потому что у нас есть сегмент национального оператора, есть сегмент лоукостера. (…) В рамках режима открытого неба будем разрешать, чтобы они (лоукостеры – прим. авт.), например, прилетели откуда-то и улетели куда-то, например, в Европу, Турцию. Билеты будут гораздо дешевле, потому что это лоукостеры. Это планируется со следующего года», – пообещал Ускенбаев.

Глава МИИР добавил, что в нашу страну будут летать признанные в мире лоукостеры.

«Понятно, что сервис услуг будет другим, потому что это лоукостеры. Но это будет признанные в мире лоукостеры», – подчеркнул он.