Десять человек погибли и десять пострадали при покушении на вице-президента Афганистана

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Фото: yandex.by
В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает Interfax.ru со ссылкой на афганский телеканал TOLO News. ок

"Сегодня враги Афганистана еще раз попытались нанести вред Салеху, но им не удалось реализовать их дьявольский замысел. Салех не пострадал", - сообщил представитель канцелярии вице-президента Разван Мурад.

По сообщениям афганских СМИ, покушение было совершено через несколько дней после того, как Салех попытался вернуться к обсуждению с Пакистаном вопроса о "линии Дюранда" - неразмеченной части афганско-пакистанской границы длиной более чем в 2 тыс. км.

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