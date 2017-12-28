Десять человек пострадали при взрыве в петербургском супермаркете

Фото: страница "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в VK
В камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает Lenta.ru
со ссылкой на fontanka.ru.
Взрыв задел одну из касс. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские.
ТАСС уточняет, что в результате инцидента пострадали десять человек. Людей из здания эвакуировали. Возгорания не было. Отмечается, что взрыв прогремел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" (уже не работает — прим. автора), на первом этаже которого располагается супермаркет.
По предварительным данным, четыре человека госпитализированы, еще шестерых медики осматривают на месте.
Как передает "Интерфакс", мощность взрыва составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".