Десять человек пострадали при взрыве в петербургском супермаркете

Происшествия
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Фото: страница "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в VK
В камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает Lenta.ru со ссылкой на fontanka.ru.

Взрыв задел одну из касс. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские.

ТАСС уточняет, что в результате инцидента пострадали десять человек. Людей из здания эвакуировали. Возгорания не было. Отмечается, что взрыв прогремел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" (уже не работает — прим. автора), на первом этаже которого располагается супермаркет.

По предварительным данным, четыре человека госпитализированы, еще шестерых медики осматривают на месте.

Как передает "Интерфакс", мощность взрыва составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

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