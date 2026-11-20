В городском акимате прошло торжественное заседание, посвященное десятилетию Общественного совета столицы. На встречу пришли депутаты Курултая РК, члены Қазақстан Халық Кеңесі, представители четырех составов совета, городских управлений и районных акиматов.
Открывая заседание, исполняющий обязанности председателя совета Каримбек Курманалиев напомнил, что первый состав начал работу в 2016 году в соответствии с Законом РК «Об общественных советах». Тогда в него вошли представители некоммерческих организаций, политических партий и общественных объединений, депутаты маслихата и представители акимата.
За десять лет Общественный совет Астаны провел 219 заседаний и рассмотрел 967 вопросов.
– Этот институт представлял интересы населения, готовил рекомендации по пожеланиям и вопросам жителей и доводил их до сведения государственных органов. Здесь проводили слушания и мониторинг, наладили обратную связь между властью и гражданским обществом, – рассказал Каримбек Курманалиев.
Сегодня совет продолжает работу в четвертом составе. Он рассматривает проект городского бюджета, отчет о его исполнении, предложения по нормативным правовым актам и вопросы, касающиеся прав и свобод граждан. По основным направлениям работают шесть комиссий, у каждой из которых своя сфера ответственности.
Каримбек Курманалиев подчеркнул важность встреч членов совета с акимом города. По его словам, они обсуждают острые проблемы вместе с представителями администрации, ищут пути решения и поддерживают обратную связь с населением.
Заместитель акима Астаны Талгат Рахманберди отметил, что за прошедшие годы Общественный совет стал площадкой для эффективного диалога жителей и государственных органов.
– Одна из наших главных задач при принятии важных решений, касающихся развития города, – учитывать мнения и вести открытый диалог с жителями. В этом Общественному совету принадлежит особая роль, – отметил заместитель акима.
По его словам, столица с каждым днем меняется: строятся новые микрорайоны, школы, мосты, общественные пространства, развивается социальная и инженерная инфраструктура. И члены совета вносят свой вклад в развитие города.
О становлении этого института рассказал председатель Общественного совета Астаны первого и второго составов Сансызбай Есилов. По его воспоминаниям, на начальном этапе было непросто, они не только организовывали работу, но и объясняли жителям назначение нового института.
– Люди не понимали, что такое Общественный совет, – пояснил первый председатель. – Нужно было разбираться в законодательстве. Я приглашал наиболее активных граждан, которые нашли свое призвание и работали в самых разных сферах в Астане. Мы энергично взялись за работу. И теперь я рад, что за десять лет совет нашел свое место.
Сансызбай Есилов считает, что сегодня к работе совета необходимо привлекать представителей партий и общественных объединений. Они непосредственно общаются с населением и напрямую могут передавать предложения жителей.
Председатель Общественного совета Астаны третьего и четвертого составов Зулфухар Гаипов отметил важность общественного контроля. Жители здесь могут рассказывать о накопившихся проблемах и добиваться их рассмотрения.
– За первые десять лет общественные советы твердо встали на ноги. Думаю, благодаря прямой связи с Қазақстан Халық Кеңесі они смогут выносить местные проблемы на эту высокую трибуну, – сказал Зулфухар Гаипов.
Председатель комитета Қазақстан Халық Кеңесі Табигат Зейнулкабден подчеркнул, что по мере роста столицы увеличиваются запросы жителей. В этих условиях важно учитывать общественное мнение и сохранять преемственность в работе совета. Табигат Зейнулкабден считает, что взаимодействие с Қазақстан Халық Кеңесі позволит доводить предложения населения до Курултая и участвовать в обсуждении изменений законодательства.
В торжественной части программы состоялось чествование активных членов Общественного совета за вклад в укрепление диалога между населением и государством.