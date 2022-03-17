Сотрудники миграционной службы установили жительницу города Риддер, которая в июне 2012 года приобрела гражданство Республики Кыргызстан, но с тех пор уже 10 лет продолжала получать казахстанскую пенсию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

"Нарушительница привлечена к административной ответственности по статье 496 часть 1 КРКобАП, в виде штрафа 100 МРП. У нее изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина РК и зарегистрирована утрата гражданства Казахстана", - рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

В пресс-службе ДП напомнили, что по законодательству Республики Казахстан, гражданин после получения любого другого гражданства обязан в течение 30 календарных дней сдать паспорт и удостоверение личности казахстанского образца и

зарегистрировать утрату гражданства.

"Однако, некоторые жители Казахстана, уже, будучи гражданами другой страны, используют казахстанские документы для въезда и проживания в РК. Люди не торопятся сообщать о факте смены гражданства для того, что пользоваться социальными, пенсионными и другими льготами, которые установлены в разных странах", - отметили в полиции.

Согласно Конституции Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается, подчеркнули в Миграционной службе ДП ВКО.