​Десять заповедей Эрвина Госсена

Редкий фотоснимок: Нурсултан Абишевич внимательно разглядывает карту, нарисованную Эрвином Госсеном. Этот день запомнился многопрофильному ученому на все времена. Газеты писали: «Во вторник Глава государства встретился с академиком Национальной академии наук РК Эрвином Госсеном, – сообщила пресс-служба Президента. – Обсуждались вопросы агропромышленного комплекса, озеленение Астаны и ее окрестностей, создание четырех крупных ландшафтно-оздоровительных зон, а также строительство на левобережье крупного массива с использованием солнечных батарей. В беседе были затронуты проблемы разработки Амангельдинского газового месторож­дения, создание Амангельдинско-Каратауского ветрового коридора, Или-Алаккольского бассейна гидроэлектрических станций».

Прошли годы. Все течет, все изменяется. Идея ученого-целинника получила не просто поддержку, Глава государства разглядел в этом проекте более важное, значимое – яркий луч будущего проявления народного оптимизма, связку с новыми будущими успехами страны.

Президент припомнил в разговоре с Госсеном слова одного из знаковых писателей: «Добро не в природе, не в проповеди вероучителей и пророков, не в этике философов… обыкновенные люди несут в своих сердцах любовь к живому, естественно и непроизвольно любят и жалеют жизнь, радуются теплу очага после трудового дня работы и не зажигают костров и пожаров на площадях…». План Эрвина Францевича о создании четырех ландшафтных оздоровительных зон получил уже прочную прописку, он уже заработал, неся казахстанцам житейский комфорт. С высот полета четко уже видна буйная зелень, напоминающая морскую звезду. Живые посадки стремительно потянулись в сторону Кокшетау на север, на восток в сторону Ерейментау, вплоть до Соколиных гор, в сторону Караганды и Коргалжын. Тысячи жителей сел и самой столицы начали участвовать в посадках деревьев и стали заправскими лесоводами.

Тема защиты казахстанской нивы от ветровой эрозии стала, по существу, стержнем разработанной в Шортанды системы ведения полеводства, своего рода «песней песней» земледельцев бывших целинных районов. Пожилым первоцелинникам памятен страшный 1962 год, когда разгулявшаяся буря подняла на Павлодарщине с огромных территорий плодородный почвенный слой. Бурые пыльные шлейфы нашей земли достигли испанских Пиренеев. Наносы мелкозема дюнами ложились в деревнях чуть ли не по окна домов. У каждой из посадок возникали «сугробы» чернозема, шоферам приходилось включать фары дневного света. Пользовались марлевыми повязками, чтобы не задохнуться от едкой пыли. Она застилала воспаленные глаза.

На ученых Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства в Шортанды, над самим А. Бараевым несколько раз заносился дамоклов меч.

– Разговоры о том, что во всем виноваты ученые – пустая говорильня, – веско парирует критикам Госсен. – Нас не в чем винить. Распашке предшествовала высококвалифицированная работа по определению количественного и качественного состава земельных ресурсов. Были задействованы поч­воведы МГУ, Тимирязевской академии, института им. В. Вильямса. Рекомендовано к освоению было 10 миллионов гектаров. Но человеческие аппетиты безмерны. Всех охватил пахарский азарт. После 1961 года распахали еще 11 миллио­нов гектаров пустырей. Благо, что на освоение целинных и залежных земель шли большие деньги, суммы были бешеные – 22% от всех вложений в народное хозяйство страны. Наши предостережения просто не были услышаны. Полагаю, что постоянные приезды в наш институт Никиты Хрущева сыграли положительную роль. Существовали самые различные концепции и точки зрения – мальцевская, опыт омичей и новосибирцев, алтайцев. У всех были свои резоны. И в самом институте возникали споры и различные суж­дения. На Карабалыкской опытной станции на Костанайщине и поныне считают чистые пары в севооборотах неэффективным средством.

...Творческий научный порыв Бараева и его единомышленников в 1972 году отмечен присуждением Ленинской премии.

Лауреатом этой премии стал и академик Эрвин Госсен, тогдашний заместитель директора института. Бараев его правомерно считает первой скрипкой в исполнении золотой хлебной симфонии казах­станской нивы. Разработки Шортандинского института ныне признаны классикой. На бесплужную обработку перешли полеводы Полтавы, Ставрополя, Южно-Уральского и Западно-Сибирского регионов, Хакассии, Бурятии, земледельцы Монголии. С 1990 года площадь внедрения бараевского варианта превысила по Союзу 60 млн га.

Госсен никогда не был попутчиком времен и событий, а активным, вперед идущим открывателем нового, мудрым собирателем и трансформатором крестьянского опыта. И ныне, находясь на заслуженном отдыхе, он остается действующим классиком, мыслит масштабно, предлагая все новые решения продовольственной проблемы. Ему принадлежит авторство проекта создания грандиозного хлебного пояса от Урала до Иртыша в Казахстане и от Днепра до Енисея в России, где расположено 100 млн га черноземных почв, на которых можно производить ежегодно 200 млн тонн зерна. Нужно не затягивать, а ускоренно превращать такие планы в реальность. Это позволит создать, по мнению Госсена, огромные запасы зерна в помощь тем, кто испытывает нужду.

– Сердце сжимается у меня, – говорит частенько Эрвин Францевич, – когда вижу истощенных детишек на африканском континенте, да и в других государствах детей, протягивающих руки за ломтиком хлеба. Хочется крикнуть: «Где ты, цивилизация?! Накормите бедных хлебом».

– Ныне стало модным слово «диверсификация», не уменьшит ли она сборы зерна и плодородие? – спрашиваю у Эрвина Францевича.

– Я всегда остаюсь ярым сторонником включения в зернопаровые обороты бобовых и масличных культур. Они несут земле оздоровление, улучшают структуру почвенного слоя, и после них повышается урожай пшеницы. Не нужно бояться разношерстности. Поезжайте, посмотрите поля хозяйств, которые находятся под управлением моего друга, док­тора сельскохозяйственных наук Галыма Кудайбергенова (на снимке). На идеально обработанных полях зацвел рапс, кажется, будто солнышко опус­тилось на землю. А голубой цвет льна напоминает синеву моря…

Знакомясь с научными работами Госсена, его размышлениями о многих жизненно важных проблемах, удивляешься уникальности, идеальной продуманности предлагаемых им проектов, высокой конструктивности и полезности для экономики. Ученый откликается на любые возникающие ситуации. Десятки предложенных им проектов уже востребованы. Сам он утверж­дает, что ничего особенного не придумывает. Надо просто научить людей быть более наблюдательными, уважать нашу землю, которую Всевышний нам передал в аренду, отвечать на социальные вызовы, а главное – избавляться от лени, которая многих обуяла.

Назову лишь частицу его разработок: действующий международный соевый кластер Vita, кластер «Гидроэнергетика», преду­сматривающий строительство на некоторых реках целого каскада электростанций, международные кластеры по производству пестицидов, развитию коневодства – от адаевской лошади до донского коня Катон-Карагая, возрождению казахстанского каракуля, развитию козоводства и производству сыра и других продуктов из козьего молока. Им придуманы различные приборы, фиксирующие малейшие изменения природных явлений: пылеуловитель, определитель степени опустынивания, и, наконец, им разработан для кооперативов с мобильным животноводством пастбищный комплекс XXI века «Пирамида». В нем предусматривается все необходимое для эффективного ведения животноводства – водоснабжение, ветеринарное обеспечение, холодильники для хранения местной продукции, даже цех по первичной переработке шерсти.

Ну а те, кто производят лучшее в мире зерно – нашу знаменитую казахстанскую пшеницу, благодарят Госсена за «10 заповедей хлебороба», они стали своеобразной формулой урожая. Мне, единственному журналисту из Казахстана, довелось присутствовать на весьма представительном международном форуме ученых, посвященном сохранению плодородия земель, который проходил в Праге. Виднейшие специалис­ты из различных континентов нашей планеты серьезно обсуждали судьбу снабжения человечества хлебом. По разным причинам нынешнее хлебное поле ежедневно сокращается на размер футбольного поля, индустрия теснит пахаря. При этом все отмечали значимость распаханной целины в Казахстане. Она спасительница. Только там сохраняется первозданная родящая сила, утверждали многие авторитеты производства пшеницы.

– Я видел ваши поля. Они выглядят осенью сказочной золотой тарелкой, – с восхищением произнес один из голландских ученых.

– Да, это наша национальная гордость. Тем больше мы должны радеть о нашей землице. Жаль, что фермеры у нас не сумели довести до ума свою ниву. В одиночку работать в условиях нашей степной громадины трудно. Молодцы зерендинцы и фермеры из Глубокого и Глубоковского районов Восточно-Казахстанской области, которые сейчас объединяются в кооперативы. У них появятся новые возможности применять больше удобрений, приобретать новые машины и быстрее на месте перерабатывать то, что дает поле. Заботу о земле нельзя превращать в пустую говорильню. Таким говорунам советую: засучи рукава, возьми участок и выращивай на нем хотя бы картошку или астры своим детям к началу учебного года. Много брошенной земли после перехода наших железных дорог на электрическую тягу. Отпала необходимость в полустанках, в разъездах. А там ведь раньше жили люди и вокруг себя выращивали леса. Сейчас брошены все эти посадки, огороды. Вся эта территория могла бы превратиться в небольшие сады и парки, где бы выращивались малина, смородина, крыжовник, где можно было бы и собирать грибы, и провести свой дневной отдых, и вообще заняться фермерскими делами. А посмот­рите, сколько у нас пустующих пастбищ и сенокосов. Рядом, где я живу в Щучинске, от Маденьята за Боровым до Жумантуза треугольник с буйно растущими травами. И что вы думаете? На нем пасутся 7 коров и 2 кобылы. А могли бы пастись табуны с тысячным поголовьем.

Эрвин Францевич нынче проживает в Щучинске рядом с дендрарием и национальным парком. Его коттедж, поднявшийся на высоком фундаменте, чем-то напоминает знаменитое «Ласточкино гнездо» в Крыму. После проживания в Шортанды, в поселке ученых, он переехал в ­Алматы. Но затем вернулся в Щучинск, куда в годы войны его немецкая семья была выслана, и где он был на учете в комендатуре вплоть до 1954 года. Дело не только в том, что он потянулся к казах­станской жемчужине, а в том, как он говорит, что потянулся к добрым сердцам местных казахов. И по сей день продолжается трогательная дружба с аксакалами, людьми, которые в годы лихолетья протягивали немцам руку помощи, где он босоногим мальчишкой в колхозе им. Фрунзе, в Кутыркулском районе, пас скот, распахивал на волах залежи, чтобы взращивать горький военный хлеб.

Принцип его жизни, как он говорит, таков: «Идти вперед, вершить мечту». Это строчка из стихотворения, которое он написал. Он остает­ся генератором новых идей. Его приглашают различные госструктуры в качестве эксперта по самым различным вопросам. Он является активным членом многих международных комиссий, действующих в рамках ООН и. Его лекции хочется слушать бесконечно. Жаль, что в нашей стране перестало существовать общество «Знание». Ему бы возглавлять такое общество на республиканском уровне.

Крестьянская порода крепка. Бараев­цы действительно создали чудо-золотую тарелку. Сама жизнь острым резцом выгравирует на этой тарелке, полагаю, имя пахаря, ученого, рыцаря казахстанской нивы – Эрвина Госсена.