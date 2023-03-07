Десятерых рыбаков унесло от берега на льдине на Капшагайском водохранилище

На Капшагайском водохранилище спасли десятерых рыбаков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

6 марта на Капшагайском водохранилище, в районе Голубого залива, от берега откололись 2 льдины. На них остались 10 человек. Спасателям об этом стало известно в 20:32.

«На место происшествия тут же направили 16 сотрудников оперативно-спасательного отряда города Конаева. Толщина льда была около 15 см, температура воздуха +7, лил дождь. Отважным спасателям пришлось выручать попавших в беду рыбаков, невзирая на туман, дождь и ветер.

На месте спасатели установили, что семеро рыбаков находились на одной из отколовшихся льдин в 100 метрах от берега. В 22:30 их всех эвакуировали на берег на резиновых лодках.

7 марта в 00:10 оставшихся трех рыбаков обнаружили в четырех километрах от Голубого залива на другой отколовшейся льдине», – рассказали подробности спасательной операции в ДЧС.

Рыбаки в медицинской помощи не нуждались и выразили благодарность спасателям.

В департаменте отметили, что Капшагайское водохранилище из-за тонкого льда закрыто для рыболовов-любителей, о чем сотрудники ДЧС предупреждают ежедневно. Однако это не останавливает людей. Нерадивых рыбаков привлекли к административной ответственности за нарушение Правил безопасности на водоемах.