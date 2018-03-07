Десяти регионам Казахстана угрожает подтопление

Общество
РГП "Казгидромет" опубликован гидрометеорологический прогноз по десяти регионам Казахстана, в которых наблюдается потепление и выпадение осадков, передает Kazpravda.kz.

Так, по данным предприятия, 7-9 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидается выпадение осадков – преимущественно дождь, мокрый снег – местами сильных.

"Это приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках. Возможны подъемы уровней и выход воды на пойменные участки", – говорится в сообщении синоптиков.

При этом отмечено, что по снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) по состоянию на 5 марта 2018 года площадь покрытия снежным покровом составляет в Алматинской области 28%, Жамбылской области – 5%, Южно-Казахстанской области – 3% и Восточно-Казахстанской – 89%.

Кроме того, 8-9 марта в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областях ожидается кратковременное повышение дневных температур воздуха до +3+8 °C, выпадение осадков (дождь, снег), что приведет к таянию снега, формированию талого стока на равнинной территории.

В свою очередь на снимках дистанционного зондирования земли, сделанных 5 марта 2018 года, площадь покрытия снежным покровом составляет в Кызылординской 47%, Атырауской – 59%, Западно-Казахстанской – 98%, Актюбинской – 99%, Костанайской – 98% и Карагандинской области – 93%.

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