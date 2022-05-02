Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области

Десятилетний ребенок погиб, катаясь на картинге, в Илийском районе Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz.

По словам очевидцев, во время езды столкнулись два картинга. Один из них, которым управлял погибший, по инерции отбросило в сторону. Пластиковые ограждения не выдержали и в результате картинг вылетел за пределы трассы, где столкнулся со стоящим грузовиком. Ребенок погиб на месте происшествия.

Известно, что на месте находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей.