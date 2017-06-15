​Десятка с плюсом

А всего в регионе в 2017 году началось строительство 11 детских садов и 14 школ. Как сообщает регио­нальная служба коммуникаций, на дошкольные объекты было выделено 6 млрд 579 млн тенге, а на школы – 8 млрд 82 млн тенге. Строятся они за счет средств местного бюджета и социальных отчислений неф­тегазовых компаний. Подрядчики прикладывают максимум усилий, для того чтобы сдать свои объекты вовремя, не забывая при этом про качество работ.

Намечаемые к сдаче в нынешнем году десять детсадов рассчитаны на 2 тыс. 335 мест, а десять школ – на 2 тыс. 622 места. Уже этой осенью они откроют свои двери в Курмангазинском, Кызылкугинском, Индерском, Махамбетском и Исатайском районах, а также в Атырау.

А в прошлом году в Атырауской области были сданы в эксплуатацию шесть детсадов и две школы. В настоящее время готовится проектно-сметная документация для строительст­ва 37 детских садов и 20 школ в разных районах области и Атырау. Кроме того, областное управление строи­тельства разрабатывает проектно-сметную документацию для разбивки двух оздоровительных лагерей круглогодичного типа.