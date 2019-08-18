Десятки человек погибли после взрыва на афганской свадьбе
63 человека стали жертвами взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на издание Tolonews.
Причиной взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле стал подорвавший себя террорист-смертник. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими подтвердил информацию о том, что случившееся было терактом.
Движение "Талибан" отвергло свою причастность к произошедшему.
По данным издания, в результате погибло не менее 63 человек, около 180 получили ранения.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 22:40 по местному времени. Очевидцы рассказали, что во время взрыва свадебный зал был заполнен гостями.