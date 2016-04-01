В мире
Десятки людей погибли под завалами эстакады в Индии
В результате обрушения недостроенной автомобильной эстакады в индийском городе Колката (ранее назывался Калькутта) десятки человек не могут выбраться из-под завалов. На месте работают спасатели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Как стало известно, число погибших в результате аварии достигло 23 человек. По данным властей, к настоящему времени удалось спасти 90 пострадавших, некоторых доставили к врачам в тяжелом состоянии.

Двухкилометровую эстакаду в городе строят с 2009 года. При этом уже несколько раз сроки сдачи работ были сорваны.

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Причина ЧП выясняется, выдвигаются версии о недостаточном контроле за качеством возведения объекта и нехватке стройматериалов.

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Представители компании-застройщика проекта IVRCL заявили, что готовы сотрудничать со следствием. При этом один из ее сотрудников сказал на пресс-конференции, что обрушение эстакады – "это божий промысел".

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В Индии нередки случаи обрушения строящихся крупных объектов. Одна из причин, низкие требования к строительным работам на фоне высокого спроса на жилье, дороги и инфраструктуру. В итоге зачастую строительные компании экономят на качестве работ, отмечается в сообщении.

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