Десятки многоквартирных домов в Актобе остались без отопления и горячей воды в мороз

Фото: Диапазон

Без тепла и горячей воды остались несколько домов в Актобе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

На отключение отопления и горячей воды пожаловались жители 9-этажного дома по проспекту Абулхаир хана, 64. Это произошло вечером 7 января.

Такая же участь постигла жителей десятка многоквартирных домов в Актобе.

Температура воздуха на улице в этот вечер опустилась до минус 26 градусов.

"Всю ночь нам говорили, что произошла авария, люди работают. Утром попытались включить отопление, но не получилось, и теперь опять слили воду из отопительной системы", - возмущаются актюбинцы.

в АО "Aqtobe su-energy group" прокомментировали ситуацию.

"В связи с повреждением запорной арматуры по пр. Абулхаир хана, 84, и срочной необходимостью ее замены, вынуждены сообщить о временном ограничении подачи горячего водоснабжения и тепла по:

пр. Абулхаир хана 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

ул. М.Оспанова 52, 52/2, 54А, 54Б, 54/1, 54/2, 57

ул. Алдиярова 2,6

ул. Г. Жубановой 50

Специалисты нашего предприятия приступили к работе в теплокамере. После их завершения подача горячей воды и тепла будет возобновлена в штатном режиме", - ответили коммунальщики.