Десятки многоквартирных домов в Актобе остались без отопления и горячей воды в мороз

Происшествия
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Коммунальная авария произошла в Актобе. 

Фото: Диапазон

Без тепла и горячей воды остались несколько домов в Актобе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

На отключение отопления и горячей воды пожаловались жители 9-этажного дома по проспекту Абулхаир хана, 64. Это произошло вечером 7 января.

Такая же участь постигла жителей десятка многоквартирных домов в Актобе. 

Температура воздуха на улице в этот вечер опустилась до минус 26 градусов.

"Всю ночь нам говорили, что произошла авария, люди работают. Утром попытались включить отопление, но не получилось, и теперь опять слили воду из отопительной системы", - возмущаются актюбинцы. 

в АО "Aqtobe su-energy group" прокомментировали ситуацию. 

"В связи с повреждением запорной арматуры по пр. Абулхаир хана, 84, и срочной необходимостью ее замены, вынуждены сообщить о временном ограничении подачи горячего водоснабжения и тепла по: 

  • пр. Абулхаир хана 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
  • ул. М.Оспанова 52, 52/2, 54А, 54Б, 54/1, 54/2, 57
  • ул. Алдиярова 2,6
  • ул. Г. Жубановой 50

Специалисты нашего предприятия приступили к работе в теплокамере. После их завершения подача горячей воды и тепла будет возобновлена в штатном режиме", - ответили коммунальщики. 

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