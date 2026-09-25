Десятки полигонов для обучения ИИ-роботов создают в Китае

Китай,Искусственный интеллект
Айман Аманжолова
корреспондент

В Китае набирают популярность «тренировочные площадки для воплощенного искусственного интеллекта» — специальных полигонов, где ИИ-системы обучают управлять роботами в реальном мире. Бум этой отрасли активно стимулируется государством, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Согласно отчету отрасли, на конец июня 2026 года в КНР уже работало более 70 таких тренировочных центров, и еще свыше 40 находятся в стадии строительства или планирования. На этих площадках роботы учатся ориентироваться в пространстве, захватывать предметы и выполнять бытовые задачи с помощью тысяч повторений. Кроме того, полигоны позволяют накапливать массив физических данных, которые ранее никогда не собирались систематически.

Сейчас в Китае насчитывается более 140 производителей гуманоидных роботов. В 2025 году объем их поставок достиг 14,4 тыс. единиц — это около 80% от всего мирового рынка.

Несмотря на масштаб, перед отраслью по-прежнему стоит главная задача: превратить роботов, способных бегать и воспроизводить движения человека в лабораториях, в надежных помощников для повседневной жизни, пишет агентство. Для этого машинам необходим постоянный доступ к реальным бытовым и производственным сценариям.

 

#Китай #полигон #ИИ

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