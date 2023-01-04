Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются авиарейсы на прилет и вылет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Как проинформировали в пресс-службе столичного аэропорта, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, однако есть задержка рейсов.

«На прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет – 18. Причина – метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна», – сообщили в столичном аэропорту.

Уточняется, что в аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.

«Пассажиров просим быть осторожными, также узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта», – обратились в пресс-службе аэровокзала Астаны.

Отметим, ранее авиакомпания Air Astana предупредила о возможных задержках и отменах рейсов из-за непогоды на территории всей страны.