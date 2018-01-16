Общество
Десятки шымкентцев были вовлечены в аферу с микрокредитами
В микрокредитной организации Шымкента работал мошенник из Алматы, сообщает Otyrar.kz.

По данным управления государственного языка и информации департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, аферист предлагал заемщкам "погасить" кредит без процентов, те, кто согласился, переводили деньги на его личный счет. "Предприимчивый" алматинец задержан.

В дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкента с заявлением обратились десятки потерпевших о том, что некий знакомый под предлогом помощи в погашении кредита путем мошенничества завладел их деньгами и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП задержали подозреваемого, 1985 года рождения, жителя Алматы.

Полицейские выяснили, что 32-летний мужчина, работая в микрокредитной организации, оформлял для клиентов кредиты в сумме от 16 до 100 тысяч тенге. Затем аферист предлагал заемщикам погасить кредиты без процентов, переведя деньги на указанный счет, который он открыл на свое имя.

Всего же следствием установлена причастность подозреваемого к 15 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около полмиллиона тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый арестован. Ведется следствие.

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