Десятки тысяч людей эвакуируют в Индии из-за циклона

В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Рано утром в среду циклон обрушился на побережье индийского штата Андхра-Прадеш, сообщили власти. Накануне десятки тысяч людей были эвакуированы из прибрежных районов этого юго-восточного штата, протянувшегося вдоль Бенгальского залива, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Глава государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями заявил, что циклон немного ослаб перед выходом на сушу, тем не менее, скорость ветра достигала в среду утром 185 км/час. Стихия принесла также обильные и сильные дожди в несколько прибрежных районов, вызвав там массовые разрушения.

Ожидается дальнейшее ослабление циклона по мере его продвижения вглубь страны: скорость ветра должна снизиться до 110 км/час. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Метеорологический департамент Индии сообщил, что проливные дожди и сильный ветер будут продолжаться под влиянием циклона в прибрежных районах Андхра-Прадеша и частично в южном штате Одиша в течение следующих нескольких часов.

Циклон “Арнаб” превратился в "сильный" циклонический шторм поздно вечером во вторник. Ранее днём власти привели все прибрежные районы штата в состояние повышенной готовности и начали эвакуацию людей из низменных и подверженных наводнениям районов. Они также отменили некоторые железнодорожные рейсы.

Согласно официальному заявлению, на данный момент в штате Андхра-Прадеш эвакуированы, по меньшей мере, 89 000 человек. Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата сообщило, что в районе предполагаемого прохождения циклона проживает более 12 миллионов человек.

Власти создали более 2000 укрытий от циклонов в 20 округах, предупреждения о чрезвычайных ситуациях были отправлены на мобильные телефоны миллионов жителей, сообщает Press Trust of India news agency.

Более 30 000 рыбацких лодок закреплены вдоль побережья, без малого 1100 медицинских бригад развёрнуты в пострадавших районах для оказания экстренной помощи.

Индийское метеорологическое бюро предупредило о «полном разрушении» соломенных хижин, локальных наводнениях, вырывании с корнем опор линий электропередач и связи и о «широкомасштабном ущербе» посевам.

В соседней Одише официальные лица планировали эвакуировать около 48 000 человек из районов, которые могут пострадать от шторма. Соседние Шри-Ланка и Непал также объявили штормовые предупреждения.

#Индия #циклон

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