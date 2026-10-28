Десятки тысяч людей эвакуируют в Индии из-за циклона

Рано утром в среду циклон обрушился на побережье индийского штата Андхра-Прадеш, сообщили власти. Накануне десятки тысяч людей были эвакуированы из прибрежных районов этого юго-восточного штата, протянувшегося вдоль Бенгальского залива, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

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Глава государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями заявил, что циклон немного ослаб перед выходом на сушу, тем не менее, скорость ветра достигала в среду утром 185 км/час. Стихия принесла также обильные и сильные дожди в несколько прибрежных районов, вызвав там массовые разрушения.

Ожидается дальнейшее ослабление циклона по мере его продвижения вглубь страны: скорость ветра должна снизиться до 110 км/час. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Метеорологический департамент Индии сообщил, что проливные дожди и сильный ветер будут продолжаться под влиянием циклона в прибрежных районах Андхра-Прадеша и частично в южном штате Одиша в течение следующих нескольких часов.

Циклон “Арнаб” превратился в "сильный" циклонический шторм поздно вечером во вторник. Ранее днём власти привели все прибрежные районы штата в состояние повышенной готовности и начали эвакуацию людей из низменных и подверженных наводнениям районов. Они также отменили некоторые железнодорожные рейсы.

Согласно официальному заявлению, на данный момент в штате Андхра-Прадеш эвакуированы, по меньшей мере, 89 000 человек. Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата сообщило, что в районе предполагаемого прохождения циклона проживает более 12 миллионов человек.

Власти создали более 2000 укрытий от циклонов в 20 округах, предупреждения о чрезвычайных ситуациях были отправлены на мобильные телефоны миллионов жителей, сообщает Press Trust of India news agency.

Более 30 000 рыбацких лодок закреплены вдоль побережья, без малого 1100 медицинских бригад развёрнуты в пострадавших районах для оказания экстренной помощи.

Индийское метеорологическое бюро предупредило о «полном разрушении» соломенных хижин, локальных наводнениях, вырывании с корнем опор линий электропередач и связи и о «широкомасштабном ущербе» посевам.

В соседней Одише официальные лица планировали эвакуировать около 48 000 человек из районов, которые могут пострадать от шторма. Соседние Шри-Ланка и Непал также объявили штормовые предупреждения.