Общество Десятый Азиатский конгресс нейрохирургов проходит в Астане Шынар Оспанова

Более 700 докторов со всего мира собрались в Астане для участия в Х Азиатском конгрессе нейрохирургов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Приветствую участников Х Азиатского конгресса нейрохирургов, собравшихся сегодня в нашей замечательной столице Астане. Отрадно, что юбилейный конгресс, участие в котором принимают специалисты из многих стран мира, впервые проходит в Центральной Азии, в Казахстане. Это является ярким свидетельством ярких успехов молодой отечественной нейрохирургии. Уникальный опыт и научные разработки казахстанских нейрохирургов привлекли внимание мировой медицинской общественности к нашей стране. Уверен, что конгресс станет известной и полезной диалоговой площадкой для обмена мнениями, поиску эффективных путей и решения актуальных вопросов современной нейрохирургии. Желаю вам плодотворной работы и успехов в вашей гуманной деятельности", – зачитала приветствие Президента Казахстана заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова.



Для участия в крупном мероприятии в Астану прибыли президент Азиатского конгресса нейрохирургов Йоко Като, президент Всемирной федерации нейрохирургических обществ Питер Блэк, президент Международного института нейронаук Маджин Самии, почетный президент Всемирной федерации нейрохирургических обществ Александр Коновалов и другие именитые доктора со всего мира.



В рамках программы конгресса будут рассматриваться актуальные вопросы современной неврологии и нейрохирургии, будут заслушаны 240 докладов, из них 70 пленарных выступлений, будут проведены более 200 презентаций и 7 мастер-классов. Основными темами станут спинальная нейрохирургия и хирургия периферических нервов, педиатрическая нейрохирургия, нейроонкология, сосудистая нейрохирургия, нейротравматология и интенсивная терапия, стереотаксическая и функциональная нейрохирургия, а также хирургическая нейроатония.



Кроме того, в рамках конгресса параллельно состоится III Азиатский конгресс нейрохирургических медсестер и встреча Ассоциации женщин – нейрохирургов Азии.



