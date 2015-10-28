Детали договоренностей

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Адина НУРБЕРГЕН
Об этих и других деталях договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президента РК Нурсултана Назарбаева и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал на брифинге в Астане пресс-секретарь МИД Страны восходящего солнца Ясухиса Кавамура.
Как отметил Я. Кавамура, существуют три основных вектора сотрудничества, в рамках которых между Казахстаном и Японией достигнут ряд договоренностей.
– Первое направление – двусторонние отношения. Два лидера выразили готовность к расширению и укреплению стратегического сотрудничества в области ядерного разоружения и нераспространения, – сообщил пресс-секретарь японского внешнеполитического ведомства. – Важная отрасль сотрудничества – атомная энергетика. Две стороны договорились о сотрудничестве в создании атомных электростанций. Также Япония будет оказывать содействие в проведении экономико-социальных реформ в Казахстане.
Также, по его словам, японская сторона подчеркнула важность обеспечения инвестиций в высококачественную научно-образовательную и индустриальную инфраструктуру. В частности, Страна восходящего солнца предлагает новую схему сотрудничества, предполагающую внедрение японского стиля образования в Казахстане.
– Предложение основано на опыте Японии по подготовке инженеров. У нас есть система, которая называется «техническая школа», – звено между колледжем и вузом. Такой формат профессионально-технического образования имел большой успех в Японии, и мы хотели бы поделиться нашими наработками, – пояснил Я. Кавамура.
Он также подчеркнул, что японская система подготовки инженеров увязывается со стратегическими целями развития любой страны в плане развития и укрепления человеческого потенциала.
Представитель японского МИДа сообщил, что в рамках второго вектора – регионального сотрудничества – стороны договорились о взаимодействии в формате диалоговой платформы «Центральная Азия + Япония».
– В рамках этого направления сотрудничества стороны договорились о поддержке заседания Совета министров иностранных дел стран Центральной Азии и Японии с основным фокусом на транспортную логистику, – уточнил спикер. – Достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве по вопросам водных ресурсов в Центральной Азии, обеспечения их эффективного и рационального использования.
Обсуждая вопросы стабильности в Афганистане, лидеры стран договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с наркобизнесом и контроля на границах.
Говоря о третьем векторе – меж­дународном сотрудничестве, Я. Кавамура подчеркнул, что стороны подтвердили готовность к взаимодействию в рамках выполнения комплексного договора о запрете ядерных испытаний.
Кроме того, как сообщил Я. Кавамура, в ходе встречи двух лидеров стороны подтвердили готовность тесно сотрудничать в таких секторах, как реформирование Совета Безопасности ООН, охрана окружающей среды, вопросы изменения климата, предотвращение стихийных бедствий и других.

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