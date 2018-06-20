Детали льготной ипотеки

Как отметил секретарь партии Каныбек Жумашев, по поручению Президента РК при «Нұр Отан» соз­дан республиканский общественный совет по контролю реализации Пяти социальных инициатив. В этом совете сформированы пять рабочих групп, которые будут заниматься каждым направлением.

– Мы проводили информационно-разъяснительную кампанию, собирали вопросы и предложения от населения, многие из них потом обсуждали с Нацбанком, Правительством. Особенно граж­дан интересовал возрастной ценз, поскольку ипотека дается на 25 лет. Сейчас таких ограничений нет, любой может участвовать, если нет в собственности жилья и имеется постоянный доход, – сказал Каныбек Жумашев.

Он отметил еще одну особенность программы «7 – 20 – 25»: раньше в льготных жилищных проектах всегда участвовали акиматы, теперь же они будут заниматься только мониторингом.

– Ранее акимат выступал своего рода посредником, при нем создавались соответствующие комиссии, – напомнил секретарь партии. – Теперь посредники исключаются. Гражданин будет составлять договоры с банками второго уровня и работать с ними. При этом каждый аким должен четко знать, сколько у него в населенном пункте потенциальных участников программы, чтобы планировать строительство инженерной инфраструктуры, зданий.

Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков уточнил детали.

– Мы определяем только максимальную стоимость жилья. То есть никаких классов «элит», «бизнес» или «эконом». Думаем, основными потребителями льготных кредитов по этой программе будут заемщики, которые рассчитывают на жилье за 15–20 миллионов тенге, – уточнил он.

Олег Смоляков также сообщил о создании национального оператора – ипотечной организации «Баспана», которая будет работать по нескольким программам кредитования, в том числе и по «7 – 20 – 25».

– Мы ставим вопрос шире, необходим в целом перезапуск ипотечного кредитования, поскольку оно включает и тех, кто приобретает первичное и вторичное жилье, и тех, кто планирует расширение жилплощади, – подчеркнул он. – В ближайшее время в рамках организации «Баспана» будут введены и другие ипотечные пакеты, в том числе под вторичное жилье, не относящиеся к первой социальной инициативе Главы государства.

Возвращаясь к программе «7 – 20 – 25», Олег Смоляков отметил, что в ней прописаны требования и к банкам второго уровня. Так, финансовый институт должен обладать рейтингом не ниже «B» и иметь долю активов не менее 3% банковской системы, соответствовать ряду других критериев. По его словам, этим параметрам соответствуют 11 крупных казахстанских банков, с каждым из них Нацбанк будет заключать договор для реа­лизации ипотечной программы. Кроме того, он уточнил, что ипотека «7 – 20 – 25» может быть запущена уже в июле текущего года.

На заседании рабочей группы по конференц-связи были заслушаны вопросы и предложения от региональных акиматов.