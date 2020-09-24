Общество
Детали отмены смертной казни в Казахстане озвучили в МИД РК
Пресс-служба МИД РК прокомментировала присоединение Казахстана ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, передает Kazpravda.kz.    

"В связи с появлением в СМИ различных комментариев в отношении подписания 23 сентября в штаб-квартире ООН Постоянным представителем Республики Казахстан К.Умаровым Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, пресс-служба МИД считает необходимым сделать следующие пояснения:

В соответствии с пунктами 1) и 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О международных договорах Республики Казахстан" от 30 мая 2005 года Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах подлежит обязательной ратификации Парламентом РК, поскольку затрагивает права и свободы человека и гражданина, а также устанавливает иные правила, чем предусмотрено законами Республики Казахстан.

Таким образом, данный международный договор вступит в силу только после его ратификации Парламентом РК.

При ратификации, согласно пункту 1 статьи 2 Второго Факультативного протокола, страна может сделать единственную оговорку, предусматривающую применение смертной казни в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера.

Также, согласно пункту 2 статьи 15 действующей Конституции РК, "смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время". Соответственно, для вступления в силу Протокола необходимо внесение соответствующих поправок в Основой Закон и изменений в национальное законодательство страны", – говорится в сообщении.

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