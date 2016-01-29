Детали предвыборной платформы Нур Отана станут известны 29 января

В Астане 29 января пройдет внеочередной, XVII съезд партии "Нур Отан", передает Kazpravda.kz
.
По итогам заседаний региональных политсоветов избрано более 600 делегатов для участия в съезде. Прибывающих в Астану участников встречали сотрудники центрального аппарата партии и журналисты.
В целом, как сообщалось ранее, на форуме ожидается участие более 2 000 человек
, в их числе представители государственных органов, дипломатического корпуса, национальных холдингов, деятели культуры, спорта, активисты молодежных организаций.
В повестке дня съезда: утверждение партийного списка по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, обсуждение наиболее важных аспектов в ходе подготовки к предстоящим 20 марта выборам в нижнюю палату, принятие новой предвыборной программы.
Новая платформа партии была обсуждена на заседаниях политсоветов во всех областных филиалах "Нур Отана" и в центральном аппарате. Детали ее станут известны на сегодняшнем съезде, но, как отмечают в партии, документ отражает анализ социально-экономических достижений страны и основные направления развития Казахстана в ближайшие годы. В нем изложены приоритетные направления по реализации экономических преобразований, новой инвестиционной и социальной политики и институциональных реформ, заложенных, в частности, в Плане нации "100 конкретных шагов", долгосрочной Стратегии "Казахстан-2050" и государственной программе "Нұрлы жол".