Детали предвыборной платформы Нур Отана станут известны 29 января

Политика
В Астане 29 января пройдет внеочередной, XVII съезд партии "Нур Отан", передает Kazpravda.kz

По итогам заседаний региональных политсоветов избрано более 600 делегатов для участия в съезде. Прибывающих в Астану участников встречали сотрудники центрального аппарата партии и журналисты.

В целом, как сообщалось ранее, на форуме ожидается участие более 2 000 человек, в их числе представители государственных органов, дипломатического корпуса, национальных холдингов, деятели культуры, спорта, активисты молодежных организаций.

В повестке дня съезда: утверждение партийного списка по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, обсуждение наиболее важных аспектов в ходе подготовки к предстоящим 20 марта выборам в нижнюю палату, принятие новой предвыборной программы. 

Новая платформа партии была обсуждена на заседаниях политсоветов во всех областных филиалах "Нур Отана" и в центральном аппарате. Детали ее станут известны на сегодняшнем съезде, но, как отмечают в партии, документ отражает анализ социально-экономических достижений страны и основные направления развития Казах­стана в ближайшие годы. В нем изложены приоритетные направления по реализации экономических преобразований, новой инвестиционной и социальной политики и институцио­нальных реформ, заложенных, в частности, в Плане нации "100 конкретных шагов", долго­срочной Стратегии "Казахстан-2050" и государственной программе "Нұрлы жол".

Популярное

Все
На рынках Актобе увеличился спрос на теплые одеяла
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Киберспортивная сборная Казахстана стала первой в истории мировых первенств победительницей World Esports Championship 2022 в дисциплине PUBG Mobile
Рай для туристов на земле древних саков
Равенство возможностей и справедливость для всех
Человек своего дела
Все звезды шахмат в Алматы
Дороги разрушили, воду не дали
В Астане подвели итоги конкурса среди средств массовой информации, проведенного Национальным центром качества дорожных активов
Соединивший поколения
Месси в финале!
События в цифрах
На верном пути
Папа может все!
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Казахстане
Рост бедности продолжается в Казахстане
CNPC: 25 лет вместе на пути в светлое будущее!
Житель Косшы украл почти 650 тысяч тенге из мечети и потратил их на проституток
Более 1000 продуктовых корзин раздали астанчанам в канун Дня Независимости
Соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном при ЧС ратифицировал Сенат Парламента РК
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Токаев уволил ряд судей
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Стройматериалы горят на территории новостройки в Астане
У акимов станет больше заместителей
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Развитие пунктов пропуска на границе Казахстана и России обсудили в Сенате
Глава Мажилиса рассказал президенту о работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов

Читайте также

Политика , Мажилис
ОДКБ надо усилить законодательство по борьбе с терроризмом …
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев и Дендиас обсудили перспективы развития казахско-гре…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев встретился с генсеком ОЭСР Матиасом Кор…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Совместное заявление Токаева и Макрона опубликовала Акорда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]