Происшествия

Детали убийства полицейского в Алматы рассказал прокурор на суде

В специализированном межрайонном уголовном суде Алматы началось рассмотрение дела бывшего полицейского Алмаза Беристемова. Сотрудник обвиняется в убийстве коллеги из-за брака с его сестрой, на которой он был женат, передает Zakon.kz.

Прокурор в обвинительной части сообщил, что подозреваемый обвиняется по части 1 статьи 99. Во время следствия было установлено, что 29 сентября Беристемов заступил на дежурство. Вооружившись ПМ, он был на территории автомойки. Там он встретился с зятем, также полицейским. По словам прокурора, подозреваемый узнал, что зять якобы не появляется дома неделями, и плохо относится к его сестре.

Двое сотрудников полиции отошли в сторону от людей. Тогда Беристемов начал предъявлять зятю претензии.

"В результате у него возник умысел убить зятя. Он вынул пистолет, снял с предохранителя и приставил пистолет к голове зятя. Видя, что тот уклоняется, он начал препятствовать и выстрелил. В результате пострадавший получил огнестрельную рану височной доли головы, скончался в реанимации, не приходя в сознание", - сказал прокурор.

Подсудимый в ответ на зачитанное обвинение коротко пояснил, что у него не было умысла убивать.

Беристемов женат, ранее не судим. Коллеги характеризуют его как спокойного, уравновешенного сотрудника. Те, кто находился недалеко от места преступления, рассказали в суде, что когда они подошли к подсудимому после выстрела, он был растерян, ничего не понимал.

В Алматы 29-летний сотрудник МПС Азамат Беристемов из табельного оружия застрелил коллегу и, как выяснится позже, своего зятя. Погибшему Сабиту Бегланулы было 28 лет. В Центральную городскую клиническую больницу пострадавшего доставили 26 сентября около 18.00. Врачи до последнего боролись за жизнь молодого человека, но пулевое ранение в висок оказалось смертельным. Медики от комментариев воздержались, сославшись на запрет родственников погибшего полицейского.

Сам инцидент произошёл на территории местной полицейской службы. Известно, что лейтенант Азамат Беристемов выстрелил в коллегу из табельного оружия. Как рассказали в МВД, конфликт был из-за семейных неурядиц.
Ранее сообщалось, что родные погибшего хотят, чтобы подсудимого наказали по всей строгости закона.

Популярное

Все
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Рассекречивание сотен тысяч документов стало исходным моментом для процедуры реабилитации репрессированных
В Павлодаре строят глиняную подземную стену, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения
Не забыты имя и дела твои
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области
Сегодня в мире практически нет государств, не применяющих практику установления ограничений на использование Интернета
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
В основе – демократические ценности
Новые возможности для граждан
Я люблю свой дивный край
Обойдемся без наказаний
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
Серый город не может петь
​​​​​​​«Я рисую город свой»
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
Новые рамки суда присяжных
​​​​​​​Стартовали с победы
Путь к осознанной взаимозависимости
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Происшествия
Еще 40 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия
Происшествия
Насмерть отравился угарным газом в авто житель Кокшетау
Происшествия
Пятый день ищут пожилого грибника в Уральске
Происшествия
"Гейзер" забил из-под асфальта в Алматы – видео

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]