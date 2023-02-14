Детали жуткого нападения на школьников в Петропавловске раскрыли в МВД

Происшествия
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Диасов Ораз
корреспондент

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на заседании Правительства рассказал о нападении на учеников школы в городе Петропавловске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: pkzsk.info

13 февраля в 07:52 на пульт 102 управления полиции Петропавловска поступило сообщение о происшествии в средней школе №4.

«На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Департамента полиции области. По видеозаписям камер наблюдения установлено, что в 07:40 в школу пришел ученик 9 класса со школьным рюкзаком, в котором, как оказалось, находились кухонные топор и нож и самодельная маска. Он беспрепятственно прошел на 2-й этаж. К этому времени в школе собрались ученики, так как занятия начинаются с 08:00», – рассказал Кожаев.

Далее, в 07:50, в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную белую маску и выбежал в коридор с топором в руках. Здесь он нанес ученику 10 класса 2 удара топором в область головы, ученице 10 класса – удар обухом топора в область предплечья и 2 удара по голове, ученику 9 класса – удар обухом топора по голове. Увидев происходящее ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего, проинформировал вице-министр.

По его данным, двое пострадавших школьников находятся в стационаре городской больницы, состояние стабильное. Третьему потерпевшему оказана медицинская помощь без госпитализации. 

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 24, части 2 статьи 99 УК РК – покушение на убийство двух и более лиц. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Законным представителем признана его мать.

Расследованием установлено, что у подозреваемого имелись проблемы с психическим здоровьем, с 22 октября прошлого года он находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алматы, откуда 23 ноября выписан с рекомендацией продолжить обучение по общеобразовательной программе», – заявил вице-министр внутренних дел.

В средней школе №4 Петропавловска дети учатся в 2 смены, всего 39 классов, обучаются 984 ученика, работают 70 учителей, из них 1 психолог.

В помещении и на прилегающей территории школы есть 42 камеры видеонаблюдения, 5 тревожных кнопок, выведенных к ТОО «СА BARS NEXT» (обеспечивают выезд группы быстрого реагирования при поступлении вызова).

13 февраля, в день трагедии, на 1-м этаже школы находилась охранник-вахтер 1959 года рождения.

«Ход расследования взят на контроль, по его результатам будет внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других выявленных нарушений законности», – резюмировал Марат Кожаев.

Напомним, 13 февраля в Петропавловске один из учеников 9 класса пронес в школу топор и нож и напал на старшеклассников, пострадали трое детей. Об их состоянии позже рассказали врачи. 

 

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