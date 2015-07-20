Детальный анализ надзорной деятельности 645 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, в работе коллегии приняли участие ответственные работники Администрации Президента, члены Общественного совета при Генеральной прокуратуре. В ходе совещания cостоялся детальный анализ состояния законности и практики прокурорского надзора, подняты проблемные вопросы, обозначены приоритетные задачи на перспективу.

Во вступительном слове Генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев отметил, что органы прокуратуры были ориентированы на защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства. Обеспечено качественное исполнение поручений Главы государства и всех программных документов.

– На сегодня одной из самых важных задач является реализация озвученных Президентом пяти институциональных реформ и Плана нации «100 шагов». Генеральная прокуратура принимает самое активное участие в осуществлении этих поистине эпохальных реформ, – сказал А. Даулбаев.

С учетом надзорной практики Генеральной прокуратурой подготовлен пакет предложений по реформированию системы госуправления, правосудия, в том числе органов прокуратуры, а также обеспечения принципа верховенства закона, которые поддержаны Национальной комиссией по модернизации. В их числе предложения по усовершенствованию института присяжных, поэтапной передаче следственным судьям функций прокуратуры по санкционированию следственных действий, сокращению участия прокурора в суде по отдельным категориям гражданско-правовых споров.

С начала года правоохранительная система страны функционирует в рамках новой модели уголовного и административного законодательства. В связи с этим Генеральной прокуратурой были приняты максимальные меры по обеспечению эффективного и безболезненного перехода к работе в новых условиях. Практически с нуля создан Единый реестр досудебных расследований, в котором регистрируются все заявления и сообщения, имеющие признаки уголовных правонарушений. Это позволило упростить начальную стадию уголовного процесса, повысить эффективность досудебных расследований, сократить факты манипуляций со статистикой.В результате в первом полугодии наблюдается рост регистрации досудебных расследований по сравнению с количеством зарегистрированных за аналогичный период 2014 года преступлений на 25,9%.

– Этот показатель в большей степени обусловлен изменившейся системой учета уголовных правонарушений, а не ухудшением криминогенной ситуации, – подчеркнул Генеральный прокурор.

Количество уголовных правонарушений небольшой тяжести возросло на 109,2%, тяжкой категории – на 11,4% и особо тяжких видов – на 8,5%. Незначительно снизилось число уголовных правонарушений средней тяжести – на 2,6%. При этом на 20,6% возросла раскрываемость особо тяжких преступлений и на 13% – тяжких видов.

В условиях нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства успешно заработали новые институты. Широкое применение согласительной процедуры (часть 4 статьи 617 УПК) существенно сократило время расследования и судебного рассмотрения дел. В первом полугодии в таком порядке прокурорами направлены в суд уголовные дела в отношении 1 412 лиц. Ускоренный порядок окончания досудебного расследования позволил оперативно закончить расследование и направить в суд свыше 9 тыс. дел. В результате активного внедрения института примирения на 35% возросло количество дел, прекращенных по нереа­билитирующим основаниям. Институт процессуальных прокуроров позволил повысить эффективность прокурорского надзора за следствием. С начала года процессуальные прокуроры вступили в процесс по 604 наиболее значимым уголовным делам, и половина из этих дел уже в суде.

Как и прежде, одним из главных приоритетов надзорной деятельности остается защита конституционных прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.

– Принятыми мерами мы добились снижения на 21% числа лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности. На четверть снизились аресты. Расширена практика применения залога. В первом полугодии этот показатель увеличился в 4 раза. На заседаниях Координационного совета правоохранительные и иные уполномоченные органы ориентированы на активизацию работы по делам против половой неприкосновенности, особенно несовершеннолетних, а также по формированию в обществе принципа «нулевой терпимости» к беспорядку и правонарушениям, – сказал А. Даулбаев.

В первом полугодии прокурорами принято участие при рассмотрении 162 тыс. уголовных, гражданских и административных дел. По протестам прокуроров приведены в соответствие с законом приговоры в отношении 512 лиц, а также отменены и изменены 955 судебных актов по гражданским и административным делам. В целом в социально-экономической сфере прокурорами выявлены и приняты меры к устранению свыше 245 тыс. нарушений законности. К различным видам ответственности привлечены более 35 тыс. виновных лиц. По 457 уголовным правонарушениям начато досудебное расследование.

Последовательно выполняется поручение Главы государства по защите прав граждан в сфере оплаты труда. В первом полугодии по актам прокуроров в пользу работников взыскано 4 млрд тенге. Продолжается работа по исполнению поручения Президента по возврату неиспользуемых земель в госсобственность. Возвращены 608 участков площадью свыше 540 тыс. га и кадастровой стоимостью около 17 млрд тенге.

В сфере защиты прав предпринимателей прокурорами выявлено и устранено более 10 тыс. нарушений законности. Защищены права 6 тыс. субъектов бизнеса, а за их нарушение к различным видам ответственности привлечены 530 должностных лиц. На особом контроле находились вопросы защиты материальных интересов государства. В бюджет возмещен ущерб на сумму 41 млрд тенге. Активная упреждающая работа проведена в сфере госзакупок. Органам прокуратуры удалось предотвратить причинение ущерба экономическим интересам государства на сумму 16 млрд тенге.

Активизирована работа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Обеспечивается тесное взаимодействие в этой сфере с международным сообществом. 30 июня совместно с американской стороной проведена региональная конференция стран Центральной и Южной Азии по борьбе с насильственным экстремизмом, по результатам которой были выработаны конкретные рекомендации.

На постоянном контроле находятся вопросы качественного рассмотрения обращений. В первом полугодии в прокуратуру обратились более 156 тыс. граждан и юридических лиц. По результатам рассмотрения обращений восстановлены права 12 тыс. граждан.

Генеральный прокурор также поставил перед сотрудниками надзорного ведомства ряд задач на второе полугодие. В первую очередь это качественное исполнение поручений Главы государства – Лидера нации по инициированым им пяти институцио­нальным реформам и «100 конкретным шагам». На первый план также выдвигаются вопросы защиты семьи, материнства и детства, прав детей-сирот. На постоянном контроле должны находиться вопросы защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, борьбы с коррупцией, экстремизмом, профилактики правонарушений, оздоровления криминогенной ситуации, а также проблемы экологической безопасности.



