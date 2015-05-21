Свежий выпуск Детальный анализ Олег ТАРАН

Заседание под председательством члена Комиссии по правам человека Еркина Онгарбаева прошло с участием международных и национальных экспертов, представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, адвокатуры, лидеров правозащитных НПО страны.

Представляя доклад «О ситуации с правами человека в Республике Казахстан в 2014 году», секретарь комиссии Тастемир Абишев отметил, что положение в данной сфере улучшается, а количество жалоб уменьшается. При этом наибольшее их количество (свыше 30%) приходится на судебные решения. На втором месте – претензии к правоохранительным органам (18%), на третьем – в связи с нарушениями трудовых и социальных прав.

Рекомендации доклада комиссии ориентированы на достижение конкретных результатов по нескольким приоритетным направлениям, избранным на основе положений Концепции правовой политики, а также международных обязательств Казахстана в сфере прав человека. Среди них такие актуальные, как обеспечение прав матерей на получение алиментов, соблю­дение прав женщин в области охраны труда, выравнивание заработной платы, более активное участие в общественной жизни людей с ограниченными возможностями, профилактика случаев пыток в местах лишения свободы и ряд других.

В докладе отмечены как позитивные, так и негативные тенденции в сфере обеспечения и защиты прав человека. Актуальны и обоснованны и рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, которые даны в контексте международных обязательств Казахстана по линии ООН и ОБСЕ и вытекающих из требований международных правовых актов, ратифицированных нашей страной. Наряду с этим была подчеркнута необходимость использования ресурсов правозащитного потенциала институтов гражданского общества в сфере защиты прав человека, активизации правового просвещения населения.

По итогам всестороннего обсуждения принято решение о представлении доклада комиссии «О ситуации с правами человека в Республике Казахстан в 2014 году» на рассмотрение и утверждение Главе государства.



