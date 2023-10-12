Детективы вне закона Общество 12 октября 2023 г. 3:37 10 Асель Шаяхмет Уже который год отечественные Шерлоки Холмсы пытаются узаконить свою сыскную деятельность. Однако закон с четким для них регламентом в Казахстане так и не принят. Парадоксальный законопроект Когда речь заходит о частных детективах, то в голове сразу всплывает американский сериал конца 1980-х «Лунный свет» с элементами комедии и гротеска, где роль главных сыщиков-героев сыграли известные голливудские актеры Брюс Уиллис и Сибилл Шепард. Или классика – величайший сыщик Шерлок Холмс Артура Конан Дойла, гениальный Эркюль Пуаро и неугомонная мисс Марпл Агаты Кристи. Стоит отметить тот факт, что работа детектива в Соединенных Штатах Америки и во многих странах Европы давно законна и к тому же считается очень престижной. Отсюда и столько известных книжных и киношных персонажей. На пространстве СНГ в подавляющем своем большинстве к частным детективам относятся несколько скептично, и из наших ближайших соседей частная детективная деятельность была узаконена в середине 1990-х только в России и Кыргызстане. Но вернемся к казахстанским реалиям. Впервые о том, чтобы легализовать деятельность частных детективов в Казахстане, заговорили на заре независимости. Наш собеседник Шамшадин Байкуатов – полковник полиции запаса, заместитель председателя Совета ветеранов уголовного розыска МВД РК – помнит не только проект закона, регламентирующего деятельность казахстанских детективов, но и то, сколько раз его предлагали в разные годы, дополняли и корректировали. – Впервые проект закона был инициирован в середине 90-х, но почему-то он не нашел поддержки. В 2012 году, будучи тогда на должности начальника подразделения в МВД, этот документ я дорабатывал в составе рабочей группы в Мажилисе Парламента, разработчиком выступило Министерство внутренних дел. Согласно проекту закона предложения государственных органов были учтены, полностью расписаны права и обязанности частных детективов. Однако после направления законопроекта в Правительство для согласования он вернулся в Мажилис Парламента для дальнейшего рассмотрения в усеченном виде. Основной аргумент – неприкосновенность частной жизни граждан. Получается парадокс: согласно статье 3 данного документа он направлен на защиту прав и законных интересов заказчика, в то же время своими действиями частный детектив нарушает неприкосновенность лиц, на которых направлена его деятельность по договору. Как видим, рассматриваемый законопроект неоднозначен. В 2014 году, я уже был на пенсии, меня пригласили в МВД и предложили продолжить работу над проектом закона в качестве консультанта. Я вновь начал его продвигать в составе рабочей группы. Тогда инициатором выступило Министерство юстиции, – вспоминает Шамшадин Байкуатов. Законопроект был разработан в соответствии с пунктом 15 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», где Президентом в качестве приоритета была обозначена необходимость введения в Казахстане института частной детективной деятельности. – Разработанный проект закона сам по себе очень хороший. Тогда его поддержали некоторые наши политики, и мы внесли ряд поправок, делегировав частным сыщикам отдельные методы оперативно-розыскной деятельности. Помню, обсуждали этот законопроект и за «круглым столом». Он был подготовлен Министерством юстиции и Институтом законодательства и правовой информации РК и предоставлял частному сыщику возможность осуществлять частную детективную деятельность в целях защиты прав и законных интересов заказчиков данных услуг, регламентируя порядок ее осуществления и устанавливая при этом жесткие ограничения. Чтобы исключить возможные злоупотребления частными детективами и вытекающие из них нарушения конституционных прав и свобод человека, на первоначальном этапе предлагалось наделить сыщиков правом проведения только отдельных видов общих оперативно-розыскных мероприятий, оставив прерогативу ведения спецмероприятий исключительно за уполномоченными госорганами. А также установить прямой запрет на использование в детективной деятельности специальных технических средств, – продолжает наш собеседник. Законопроектом также предусматривались конкретные права и ответственность частного детектива, был определен его статус, вопросы, связанные со взаимоотношениями с государственными структурами, лицензированием деятельности и т. д. – Все участники «круглого стола» были за то, чтобы перечень этих мероприятий и услуг был исчерпывающим. Это та позиция, которая была едина. Обсуждение законопроекта проходило в постоянном споре, взвешивании различных мнений. В целом участники «круглого стола» с учетом внесенных замечаний и предложений поддержали проект Закона «О частной детективной деятельности». Наконец документ из Мажилиса ушел на рассмотрение, а дальше, в высших инстанциях, снова все остановилось, – недоумевает Шамшадин Байкуатов. А воз и ныне там Попытки утвердить закон так и не увенчались успехом, что невольно наталкивает на мысль: деятельность частных детективов в Казахстане всерьез вызывает опасения в высших эшелонах власти. Ведь почти 30 лет прошло с первого обсуждения данного документа, но по сей день ничего не изменилось. По словам Шамшадина Байкуатова, народные избранники якобы опасались того, что частная детективная деятельность в Казахстане может привести к еще большему увеличению и без того участившихся разводов в стране. Однако странно полагать, будто, кроме слежки за виновниками адюльтера, частным сыщикам больше нечем заняться. Возможно, эта поверхностная трактовка устраивает всех остальных участников обсуждения закона? Между тем проведенный нами анализ международной практики, в том числе и стран СНГ, показал, что где-то 60% работы детектива заключается в расследовании экономических преступлений. Их нанимают крупные компании для защиты своего бизнеса от экономического шпионажа, для проверки людей, которых берут на работу (во всех серьезных организациях имеются службы безопасности, в компетенцию которых входит сбор информации об интересующих субъектах, что и является своего рода элементами частной детективной деятельности). Остальные 40% – это как раз бытовые вопросы, в том числе слежка за супругами. Хотелось бы высказать несколько слов о возможных преимуществах неутвержденного закона. – Привлечение частных детективов к раскрытию уголовных правонарушений небольшой и средней тяжести позволит создать атмосферу конкуренции между государственными и негосударственными структурами, будет способствовать достижению полноты следствия и состязательности в уголовном процессе. Сбор сведений, в том числе предметов и документов по уголовным делам небольшой и средней тяжести на основе договора с участниками процесса, отстаивающими в нем свои или представляемые им права и законные интересы, могли бы способствовать раскрытию данных видов правонарушений. Это позволит правоохранительным органам сконцентрировать силы и средства на противодействии тяжким и особо тяжким видам преступлений. Деятельность частного детектива в ходе уголовного судопроизводства должна проводиться в рамках полномочий защитника или иного участника процесса, – отмечает заместитель председателя Совета ветеранов уголовного розыска МВД РК. Незаменимым детектив может стать при подготовке материалов по делам частного обвинения. Он может собирать сведения как для стороны обвинения, так и для защиты, уравнивая права сторон. – Если учесть конституционное положение о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, участие частного детектива в уголовном процессе только повысит возможность реального доступа граждан к правосудию. Это может стать одной из форм дополнительного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Кроме того, это дополнительные налоги в государственную казну, а также решение проблемы трудоустройства, – подытожил Шамшадин Байкуатов. Необходимость легализации частной детективной деятельности назрела еще и потому, что такой вид услуг, несмотря на препоны в части законодательства, все равно существует в данном сегменте казахстанского рынка, хоть и завуалированно. Частные сыщики чаще всего скрываются под видом охранных агентств или служб безопасности. Но есть и те, кто открыто рекламирует свои услуги, называя себя частными детективами. Дискуссия вокруг проекта закона о частной детективной деятельности затянулась почти на три десятка лет. Однако с последних поправок и рассмотрения проекта прошло немало времени и, возможно, имеет смысл возобновить эту работу. – Если бы в нашей стране приняли закон, мы бы тоже работали не хуже соседей. В Казахстане достаточно людей с опытом работы в данной сфере. Это грамотные процессуалисты и отличные оперативные сотрудники, знающие все азы оперативно-розыскной деятельности. Это не только бывшие сотрудники МВД, но и других оперативно-следственных подразделений правоохранительных и спецслужб страны. Но возрождать и вновь инициировать закон – это прерогатива госорганов, – заключил полковник запаса полиции, заместитель председателя Совета ветеранов уголовного розыска МВД РК Шамшадин Байкуатов.