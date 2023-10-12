Детективы вне закона

Парадоксальный законопроект

Когда речь заходит о частных детективах, то в голове сразу всплывает американский сериал конца 1980-х «Лунный свет» с элементами комедии и гротеска, где роль главных сыщиков-героев сыграли известные голливудские актеры Брюс Уиллис и Сибилл Шепард. Или классика – величайший сыщик Шерлок Холмс Артура Конан Дойла, гениальный Эркюль Пуаро и неугомонная мисс Марпл Агаты Кристи.

Стоит отметить тот факт, что работа детектива в Соединенных Штатах Америки и во многих странах Европы давно законна и к тому же считается очень престижной. Отсюда и столько известных книжных и киношных персонажей. На пространстве СНГ в подавляю­щем своем большинстве к частным детективам относятся несколько скептично, и из наших ближайших соседей частная детективная деятельность была узаконена в середине 1990-х только в России и Кыргызстане.

Но вернемся к казахстанским реалиям. Впервые о том, чтобы легализовать деятельность частных детективов в Казахстане, заговорили на заре независимости. Наш собеседник Шамшадин Байкуатов – полковник полиции запаса, заместитель председателя Совета ветеранов уголовного розыска МВД РК – помнит не только проект закона, регламентирующего деятельность казахстанских детективов, но и то, сколько раз его предлагали в разные годы, дополняли и корректировали.

– Впервые проект закона был инициирован в середине 90-х, но почему-то он не нашел поддержки. В 2012 году, будучи тогда на должности начальника подразделения в МВД, этот документ я дорабатывал в составе рабочей группы в Мажилисе Парламента, разработчиком выступило Министерство внутренних дел. Согласно проекту закона предложения государственных органов были учтены, полностью расписаны права и обязанности частных детективов. Однако после направления законопроекта в Правительство для согласования он вернулся в Мажилис Парламента для дальнейшего рассмотрения в усеченном виде. Основной аргумент – неприкосновенность частной жизни граждан. Получается парадокс: согласно статье 3 данного документа он направлен на защиту прав и законных интересов заказчика, в то же время своими действиями частный детектив нарушает неприкосновенность лиц, на которых направлена его деятельность по договору. Как видим, рассматриваемый законопроект неоднозначен. В 2014 году, я уже был на пенсии, меня пригласили в МВД и предложили продолжить работу над проектом закона в качестве консультанта. Я вновь начал его продвигать в составе рабочей группы. Тогда инициа­тором выступило Министерство юстиции, – вспоминает Шамшадин Байкуатов.

Законопроект был разработан в соответствии с пунктом 15 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», где Президентом в качестве приоритета была обозначена необходимость введения в Казахстане института частной детективной дея­тельности.

– Разработанный проект закона сам по себе очень хороший. Тогда его поддержали некоторые наши политики, и мы внесли ряд поправок, делегировав частным сыщикам отдельные методы оперативно-розыскной деятельности. Помню, обсуждали этот законопроект и за «круглым столом». Он был подготовлен Министерством юстиции и Институтом законодательства и правовой информации РК и предоставлял частному сыщику возможность осуществлять частную детективную деятельность в целях защиты прав и законных интересов заказчиков данных услуг, регламентируя порядок ее осуществления и устанавливая при этом жесткие ограничения.

Чтобы исключить возможные злоупотребления частными детективами и вытекающие из них нарушения конституционных прав и свобод человека, на первоначальном этапе предлагалось наделить сыщиков правом проведения только отдельных видов общих оперативно-розыскных мероприятий, оставив прерогативу ведения спецмероприятий исключительно за уполномоченными госорганами. А также установить прямой запрет на использование в детективной деятельности специальных технических средств, – продолжает наш собеседник.

Законопроектом также пред­усматривались­ конкретные права и ответственность частного детектива, был определен его статус, вопросы, связанные со взаимоотношениями с государственными структурами, лицензированием деятельности и т. д.

– Все участники «круглого стола» были за то, чтобы перечень этих мероприятий и услуг был исчерпывающим. Это та позиция, которая была едина. Обсуждение законопроекта проходило в постоянном споре, взвешивании различных мнений. В целом участники «круглого стола» с учетом внесенных замечаний и предложений поддержали проект Закона «О частной детективной деятельности». Наконец документ из Мажилиса ушел на рассмотрение, а дальше, в высших инстанциях, снова все остановилось, – недоумевает Шамшадин Байкуатов.

А воз и ныне там

Попытки утвердить закон так и не увенчались успехом, что невольно наталкивает на мысль: деятельность частных детективов в Казахстане всерьез вызывает опасения в высших эшелонах власти. Ведь почти 30 лет прошло с первого обсуждения данного документа, но по сей день ничего не изменилось.

По словам Шамшадина Байкуатова, народные избранники якобы опасались того, что частная детективная деятельность в Казахстане может привести к еще большему увеличению и без того участившихся разводов в стране. Однако странно полагать, будто, кроме слежки за виновниками адюльтера, частным сыщикам больше нечем заняться. Возможно, эта поверхност­ная трактовка устраи­вает всех остальных участников обсуждения закона?

Между тем проведенный нами анализ международной практики, в том числе и стран СНГ, показал, что где-то 60% работы детектива заключается в расследовании экономических преступлений. Их нанимают крупные компании для защиты своего бизнеса от экономического шпионажа, для проверки людей, которых берут на работу (во всех серьезных организациях имеются службы безопасности, в компетенцию которых входит сбор информации об интересующих субъектах, что и является свое­го рода элементами частной детективной деятельности). Остальные 40% – это как раз бытовые воп­росы, в том числе слежка за супругами.

Хотелось бы высказать несколько слов о возможных преимуществах неутвержденного закона.

– Привлечение частных детективов к раскрытию уголовных правонарушений небольшой и средней тяжести позволит создать атмосферу конкуренции между государственными и негосударственными структурами, будет способствовать достижению полноты следствия и состязательности в уголовном процессе. Сбор сведений, в том числе предметов и документов по уголовным делам небольшой и средней тяжести на основе договора с участниками процесса, отстаивающими в нем свои или представляемые им права и законные интересы, могли бы способствовать раскрытию данных видов правонарушений. Это позволит правоохранительным органам сконцент­рировать силы и средства на противодействии тяжким и особо тяжким видам преступлений. Деятельность частного детектива в ходе уголовного судопроизводства должна проводиться в рамках полномочий защитника или иного участника процесса, – отмечает заместитель председателя Совета ветеранов уголовного розыска МВД РК.

Незаменимым детектив может стать при подготовке материалов по делам частного обвинения. Он может собирать сведения как для стороны обвинения, так и для защиты, уравнивая права сторон.

– Если учесть конституционное положение о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, участие частного детектива в уголовном процессе только повысит возможность реального доступа граждан к правосудию. Это может стать одной из форм дополнительного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Кроме того, это дополнительные налоги в государственную казну, а также решение проблемы трудоустройства, – подыто­жил Шамшадин Байкуатов.

Необходимость легализации частной детективной деятельности назрела еще и потому, что такой вид услуг, несмотря на препоны в части законодательства, все равно существует в данном сегменте казахстанского рынка, хоть и завуалированно. Частные сыщики чаще всего скрываются под видом охранных агентств или служб безопасности. Но есть и те, кто открыто рекламирует свои услуги, называя себя частными детективами.

Дискуссия вокруг проекта закона о частной детективной деятельности затянулась почти на три десятка лет. Однако с последних поправок и рассмот­рения проекта прошло немало времени и, возможно, имеет смысл возобновить эту работу.

– Если бы в нашей стране приняли закон, мы бы тоже работали не хуже соседей. В Казахстане достаточно людей с опытом работы в данной сфере. Это грамотные процессуалисты и отличные оперативные сотрудники, знающие все азы оперативно-розыскной деятельности. Это не только бывшие сотрудники МВД, но и других оперативно-следственных подразделений правоохранительных и спецслужб страны. Но возрождать и вновь инициировать закон – это прерогатива госорганов, – заключил полковник запаса полиции, заместитель председателя Совета ветеранов уголовного розыска МВД РК Шамшадин Байкуатов.