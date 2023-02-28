Детей планируют вакцинировать от вируса папилломы человека в Казахстане

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«В странах, где вакцинируют от вируса папилломы человека, на 60% снизилась заболеваемость раком шейки матки. Сегодня у нас стране ежегодно заболевают около 2 тысяч женщин этой болезнью. При своевременном внедрении вакцинации можно было бы предупредить эти болезни», – отметила Ажар Гиният.

На первом этапе планируется вакцинировать от ВПЧ более 100 тысяч девочек-подростков.

«Мы запланировали это, чтобы запланировать бюджет, закупить вакцину своевременно... Начиная с этого года, будет проводиться информационная работа, мы будем широко освещать эффективность от проведения вакцинации в других странах. Как я отметила, 140 стран делают эту вакцинацию детям», – обосновала глава Минздрава.