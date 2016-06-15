Детей с ограниченными возможностями нужно обучать по индивидуальному плану – мажилисвумен

Общество
Азамат Сыздыкбаев
Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова направила запрос министру образования и науки Ерлану Сагадиеву о пересмотре некоторых аспектов в обучении детей с особыми потребностями, передает Kazpravda.kz.

Смирнова считает необходимым внедрить в систему образования семейное обучение и индивидуальный план для детей с ограниченными возможностями, обеспечить нормативно-правовую базу инклюзивного образования, обеспечить школы специально подготовленным преподавательским составом для продвижения инклюзивного образования, создать систему оценки достижений учащихся с учетом их возможностей, сформировать систему тьюторства (наставничества) для учащихся – такой категории сотрудников нет в штатном расписании. Также депутат просит учитывать особенности детей с ограниченными возможностями здоровья в развитии при исполнении государственного стандарта образования. 

"Для обеспечения инклюзивного образования возможны разные формы обучения, такие как семейное обучение, индивидуальный учебный план и др. Отсутствие вышеуказанных форм приводит к тому, что дети – граждане РК вынуждены обучаться в России и в других странах по семейным формам обучения или индивидуальному учебному плану. Несколько раз в год они вместе с родителями выезжают для сдачи итоговых контрольных работ к месту учебы. Организация обучения на дому также проблемна. В реестре заболеваний, дающих право обучаться на дому, нет многих заболеваний, которые определяются у ребенка с особыми потребностями", – говорит депутат.

По данным 2015 года, в Казахстане зарегистрированы 138 тысяч 513 детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, что составляет 2,8% всего детского населения. В том числе детей школьного возраста – 93 тысячи 740 и дошкольного возраста – 4 тысячи 773 ребенка.

В настоящий момент  доступ к образованию данной категории детей обеспечивают 39 специализированных детских садов, 315 специальных групп дошкольного образования, 106 специальных школ и 1 215 специальных классов.

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