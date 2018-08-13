Детей с особыми образовательными потребностями обеспечат всем необходимым на ЕНТ и КТ
Рустам Мухаметкалиев
О нововведении в проведении Единого национального и комплексного тестирования для детей с особыми образовательными потребностями рассказал на Республиканской августовской конференции для педагогов вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"У нас есть приказ 204, мы включили туда пункт о том, что дети с особыми образовательными потребностями, которые сдают ЕНТ И КТ, обязательно должны обеспечиваться всем необходимым. Если это надо, помощниками, сурдопереводчиками или же отдельными комнатами. Если ребенок слабовидящий, то надо увеличить изображение и дать все задания тестирования. В общем, мы впервые в правилах проведения этих экзаменов четко прописали ответственность государства о создании специальных условий для этих детей", – сказал Асхат Аймагамбетов.
Остановился вице-министр и на учебниках для слабовидящих детей. По его словам, такой учебный материал достаточно дорого стоит, однако в прошлом году из республиканского бюджета были выделены средства на их покупку.
"Теперь за счет займа Всемирного банка мы тоже хотим выделить дополнительные средства. Сейчас мы прорабатываем варианты, возможно, стоит купить мини-типографию, потому что покупать или издавать эти учебники – это очень дорого, даже иногда и негде. Поэтому над этим вопросом мы будем работать, об итогах мы вам сообщим", – подытожил он.