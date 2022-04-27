Детей-сирот восстановили в очереди на жильё в Петропавловске

В Петропавловске 49 сирот незаконно исключенных из очереди на жильё, восстановили в их правах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Нарушение выяснилось в ходе прокурорской проверки и после многочисленных жалоб со стороны выпускников детских домов.

Надзорный орган проанализировал ситуацию с соблюдением жилищного законодательства. Выяснилось, что акиматом были ущемлены права социально-уязвимых слоёв населения, в частности граждан, оставшихся без попечения родителей.

Сейчас их всех восстановили в списках очередников, рассматривается вопрос о том, кто понесёт ответственность за допущенные нарушения.

"Есть и человеческий фактор и техническая ошибка в переводе с местной базы данной в республиканскую, плюс человеческий фактор. Списки когда актуализировались, неправильно где-то галочку поставили. Представление находится на рассмотрении в акимате города, там они проведут служебное расследование и виновные лица понесут соответствующее дисциплинарное или какое-то иное наказание", - прокомментировал заместитель прокурора г. Петропавловск Кайсар Абишев.