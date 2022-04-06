"Детей тащут по полу, бьют по голове, обзывают": на шокирующий пост об инклюзивном детсаде в Нур-Султане отреагировала полиция

Скандал разгорается вокруг частного инклюзивного детского сада в городе Нур-Султане. Его сотрудников обвиняют в жестоком обращении с детьми, сообщает Kazpravda.kz.

Жалоба с видео появилась в одном из Instagram-пабликов и собрала множество гневных комментариев казахстанцев с требованием защитить права детей.

«Инклюзивный детсад «Сати» для детей с особенностями. Регулярно происходит рукоприкладство, маты, крики на детей. Детей тащут по полу, бьют по голове и другим частям тела, пинают, обзывают бранными словами.

Руководство закрывает глаза, знает обо всем. Говорилось много раз, просили принять меры, писались отзывы. Дети каждый раз предоставлены сами себе, бегают на первых этажах без сопровождений. Дети спят на полу!» – говорится в жалобе.

Департамент полиции столицы оставил комментарий под постом: «По данному факту управлением полиции района Байконур начато досудебное расследование по статье140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия».