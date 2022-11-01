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Дети – детям

Елена Левкович

Быть волонтером – звучит гордо. Не потому что это какое-то особое звание, а потому что помощь нуждающимся делает человека лучше.

24 октября Организация Объе­диненных Наций отметила свой день, уже в 77-й раз. А 76 лет существует UNICEF – действующая под эгидой ООН международная организация, чья деятельность направлена на защиту прав детей. И помогают им в этом волонтеры.

Волонтерить можно по-разному: собирать материальную помощь, помогать с поиском лечения, пристраивать бродячих животных. В общем, у кого к чему душа лежит. А можно быть волонтером-подсказчиком, ведь порой человеку не требуются деньги или тарелка горячего супа, но нужны поддержка, наставления на путь истинный. И чаще всего подсказки требуются детям и подросткам – от таких, как они сами, школьников и студентов, говорящих с ними на одном языке на самые разные темы.

Например, тему экологии. Это ведь только кажется, что Грета Тунберг – случайный «экспонат» среди взрослых ученых мужей, что дети незрелы для серьезных бесед о хрупкости окружающей среды. С этим категорически не согласна экоактивистка 16-летняя Диана Мурзагалиева. Ее заслуги в этой области отметил тогда еще министр образования и науки Асхат Аймагамбетов: в 2021 году школьнице пришло от него письмо с благодарностью за активное участие в общественной жизни и волонтерской деятельности.

Онлайн-волонтером Диана стала осенью 2020 года – приняла участие в программе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) BeGreen Kazakhstan. Выбор был осознанным: родилась Диана в Семипалатинске. К сожалению, это обозначилось не только в свидетельстве о рождении, но и в медицинских документах: у девочки была дизартрия.

– Язык в прямом смысле меня не слушался, речевой аппарат при таком заболевании в некоторой степени атрофирован, отсюда невнятность речи. Все детство я провела в борьбе за возможность нормально говорить – бесконечные реабилитации, больницы, – вспоминает девушка.

Кому, как не ей, сполна осознавать важность влияния окружающей среды на здоровье человека? Сейчас Диана рассказывает об этом своим ровесникам. «Разрушая экологию, мы разрушаем себя», – основной посыл ее встреч. А еще Диана написала и ограниченным тиражом издала собственную сказку о проб­лемах экологии, посвятив ее, в том числе, проблемам детей с инвалидностью. Главные герои книги – особенные ребята. Все вырученные от продажи издания деньги Диана перечислила на счет одного из казахстанских благотворительных фондов, занимающихся помощью тяжелобольным детям.

Диана стала одной из первых ласточек запущенной ЮНИСЕФ Казахстан в 2020 году масштабной волонтерской программы, ставшей впоследствии ключевой программной стратегией, направленной на достижение результатов в интересах детей и молодежи. В пик пандемии это оказалось крайне уместно. И уже за первый год работы программа смогла привлечь более 9 тыс. подростков и молодых людей в качестве волонтеров, охватить 98 тыс. школьников и 7 200 родителей. Почему так откликнулись? Как говорят сами волонтеры, программа была выстроена под их чутким руководством: именно они определили наиболее важные проблемы, с которыми сталкиваются дети.

Пришла к волонтерству и 23-летняя Алтынай Сегизбай, которая тоже поначалу помогала онлайн – времена были такие. Девушка выбрала направление BeKind, что в переводе означает «будь добрым». Название говорит само за себя: ребята-волонтеры делились знаниями, как противостоять травле в Сети, предот­вратить негативное влияние буллинга на молодежь, где искать и как оказывать поддержку, если вы столкнулись с интернет-травлей. Во втором сезоне BeKind Алтынай уже решила взять на себя дополнительную работу и стать ментором-переводчиком – она и есть по специальности переводчик-синхронист.

– Честно, я никогда не думала, что смогу быть активисткой, пишущей в чате, помогающей найти ответы на десятки вопросов. А еще, став волонтером, я поборола свое нежелание, даже неумение общаться с малознакомыми людьми – рухнул какой-то барьер. Причем так у большинства из нас: волонтерство помогает преодолеть какие-то свои фобии,  – рассказывает Алтынай.

Возможно, вы удивитесь, но даже выбор будущей профессии – тоже тема, достойная помощи волонтеров. Вспомните себя: сразу ли вы решили, кем хотите стать? Да порой ведь голова раскалывалась от вариантов! Так и до сих пор выбор профессии становится настоящим испытанием для вчерашнего выпускника.

– Неправильно выбранную профессию со временем будет сложно сменить, – говорит 19-летняя Нурлы Кыз, которая в свое время была в такой же ситуации. – Помощи не было ниоткуда, выбор был только за мной, а это ведь страшно и даже рискованно.

Нурлы и другие волонтеры уже проводили для казахстанских школьников уроки по проф­ориентации и были приятно удивлены: ребята создавали общий чат с волонтером, задавали массу вопросов, больше всего – о диагностических тестах, которые помогли бы определить предрасположенность к какой-либо специализации. Эта работа проводилась в рамках программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Поколение без границ» даже в самых отдаленных районах нашей страны.

По словам Эльвиры Яушевой, руководителя отдела по связям с общественностью Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, вовлечение молодежи в волонтерские программы, где главными качествами являются доброта, поддержка близких и стремление к новым знаниями, помогает бороться с равнодушием и безразличием в обществе.

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