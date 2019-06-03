​Дети любят рисовать!

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Раушан Шулембаева, Алматы

Международный день защиты детей в музее искусств им. А. Кастеева отметили вместе с юными гостями ярким шоу, концертом, бесплатными мастер-классами, познавательными лекциями и открытием выставки детского творчества.

Более 50 детских рисунков, выполненных в различных жанрах и техниках, были наполнены солнечным светом, влюблен­ностью в родной край и удивляли изяществом и индивидуальным стилем. Яркие и веселые картины ребят словно дружно провозглашали: «Пусть всегда будет солнце!»

Свои произведения на суд зрителей выставили воспитанники изостудии «Арт-лаборатория» музея искусств им. А. Кастеева. Здесь под руководством педагогов дети ­увлеченно рисуют красками, углем, пастелью, цветными мелками. Кроме занятий по живописи они лепят, создают аппликации и различные арт-объекты.

Юные авторы с интересом наблюдали, как зрители разглядывали и восхищались их работами. Рисунки действительно стоят такого внимания. В них чувствуется, как маленький художник учится постигать законы смешения красок, видеть их разную интенсивность или прозрачность, открывает первые секреты мас­терства. Наверное, потому на выставке невольно вспомнилась и веселая песенка на музыку Владимира Шаинского: «Дети любят, очень любят рисовать! На бумаге, на асфальте, на стене и в трамвае на окне!» Руководитель «Арт-лаборатории» Оксана Танская рассказывает, что занятия они строят таким образом, чтобы помочь формированию у ребят эстетического вкуса, развитию воображения и абстрактного мышления.

Специально для юных гостей в музее была подготовлена концерт­ная программа с выс­туплением танцевальной студии TribalPRO, хореографической студии «Империя танца», школы балета Coppelia и ансамбля чечено-ингушского танца Adat. Приятный сюрприз для юных художников и артистов подготовила и галерея RAart, ставшая в нынешнем году партнером детского праздника. Также на празднике разыгрывался абонемент на бесплатное месячное посещение изостудии. И настоящий восторг у маленьких мастеров и мас­териц вызвали мастер-классы по живописи, войлоковалянию. Всем юным гостям в этот день музей подарил возможность бесплатно посетить экспозиции.

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