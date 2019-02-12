​Дети на диете?

Горячее питание для учеников 1–4-х классов стоит 89 тенге, для детей из малообеспеченных семей – 133 тенге. Все затраты лежат на городском бюджете, но при этом каждое учебное заведение проводит собственный конкурс на определение поставщика услуг – предприятия общественного питания, которое, взяв в аренду школьную столовую, будет кормить ребят в течение учебного года.

О том, что полноценный обед для растущего организма не может стоить так дешево, говорится давно. Однако увеличения средств, несмотря на удорожание продуктов, до сих пор не произошло. Надежда на изменение ситуации появилась в текущем году.

По словам руководителя управления образования Западно-Казахстанской области Шолпан Кадыровой, по итогам 2018 года ею было направлено письмо на имя акимов о необходимости повышения стоимости питания, в результате областной центр и еще несколько районов согласились увеличить финансирование организации горячего питания школьников.

– Произошло это, конечно, не совсем в том объеме, как мы ожидали: до 150 тенге для учеников 1–4-х классов и до 250 тенге для детей из малообеспеченных семей. Исходя из этого теперь необходимо разработать меню, чтобы и детям было вкусно, и бизнес зарабатывал, – говорит Шолпан Кадырова.

Однако председатель ассоциации предприятий общепита ЗКО Ляна Турсынова считает, что суммы, которые местные власти еще только планируют утвердить, недостаточны.

– Сейчас мы готовим обеды по той стоимости, которая была утверждена несколько лет назад, – говорит она. – При этом арендаторы в основном покрывают свои затраты за счет буфетной продукции. В стоимость горячего обеда входят первое или второе блюдо и напиток. При этом от нас еще требуют разнообразия и наличия рыбного дня. То, что цена школьного обеда поднимется, это, конечно, хорошо, но и в этом случае она будет слишком низкой. В некоторых школах есть оборудование, остаточная стоимость которого составляет 0 тенге. Ремонтируем его только мы сами, – говорит Ляна Турсынова.

В Уральске 51 школа, услуги по организации школьных обедов предоставляют 12 поставщиков, 4 городских учебных заведения имеют собственные точки питания. Столовая школы-лицея № 35 передана в доверительное управление.

По словам Ляны Турсыновой, членов ассоциации волнует не только стоимость горячих обедов и устаревшее оборудование столовых, находящихся на балансе учебных заведений, но и процедура проведения конкурсов на право предоставления услуг по организации питания школьников. Свои опасения она высказала на встрече с директорами городских школ.

Так, если раньше в состав комиссий должны были входить представители любой неправительственной организации, независимо от направленнос­ти, то по новым правилам это должна быть НПО, занимающая­ся защитой прав детей. Если конкурсная комиссия будет сформирована не по правилам, то любой итог конкурса можно признать незаконным.

Затягивание же конкурс­ной процедуры отразится и на предпринимателях, и на школьниках, которые на время, пока будет организовываться повторный конкурс, останутся без обедов.

По мнению Ляны Турсыновой, график проведения вскрытия конвертов должен придерживаться системной основы.

– Мы многого не просим, – говорит она, – просто хотим, чтобы конкурсная процедура была прозрачной, комиссия сформирована согласно правилам, итоги выбора поставщика подведены объективно в соответствии с имеющимися требованиями, не было лоббирования чьих-то интересов и коррупционных моментов, а добросовестный поставщик оказывал качественную услугу.

С этим согласна и руководитель управления образования ЗКО Шолпан Кадырова. Одним из эффективных инструментов влияния на арендаторов, по словам главного педагога области, является родительский надзор. В связи с этим она поделилась опытом, который приобрела во время работы директором Назарбаев Интеллектуальной школы Уральска. Тогда было проведено несколько анонимных анкетирований, как среди учителей, так и детей, что позволило выявить все самые слабые места организации школьного питания.

– После этого мы договорились с арендатором о том, что родители смогут приходить в любое время, никого не предупреждая, и брать пробу с блюд, которые готовятся в школьной столовой. Такая работа шла в течение 2 месяцев и дала эффект, – рассказала она.

Что касается состояния дел в городских школах сейчас, то несмотря на, казалось бы, предельно низкую стоимость горячих обедов, никаких претензий к их качеству у директоров школ нет. Это может свидетельствовать как об удовлетворяю­щем потребителей уровне обслуживания, так и о нежелании «выносить сор из избы».

– Я запросила акты реагирования заказчика услуг по поводу претензий к качеству питания, – поделилась руководитель управления образования. – Подобных документов мне предоставить не смогли. Значит ли это, что руководители учреждений образования на 100% довольны качеством предоставляемых услуг? Об этом стоит задуматься. Если наши дети и родители недовольны качеством питания, значит, должны быть какие-то меры реагирования со стороны руководителей школ.

Мониторинг школьных столовых в рамках партийного проекта проводит и городской филиал «Нұр Отан». По словам депутата городского маслихата Мухтара Давлетжанова, до июня нынешнего года комиссия в составе депутатов, представителей городского отдела образования, родительского комитета, медиков планирует без предупреждения, используя «эффект неожиданности», посетить столовые всех школ города.

– На сегодня могу сказать, что в тех школах, где мы уже успели побывать, не было выявлено ни одного серьезного нарушения. А такие недоработки, как отсутствие сушилок для рук и тому подобные, будут устранены. Мы проконтролируем, – отметил он.