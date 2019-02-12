​Дети на диете?

Горячее питание для учеников 1–4-х классов стоит 89 тенге, для детей из малообеспеченных семей – 133 тенге. Все затраты лежат на городском бюджете, но при этом каждое учебное заведение проводит собственный конкурс на определение поставщика услуг – предприятия общественного питания, которое, взяв в аренду школьную столовую, будет кормить ребят в течение учебного года.
О том, что полноценный обед для растущего организма не может стоить так дешево, говорится давно. Однако увеличения средств, несмотря на удорожание продуктов, до сих пор не произошло. Надежда на изменение ситуации появилась в текущем году.
По словам руководителя управления образования Западно-Казахстанской области Шолпан Кадыровой, по итогам 2018 года ею было направлено письмо на имя акимов о необходимости повышения стоимости питания, в результате областной центр и еще несколько районов согласились увеличить финансирование организации горячего питания школьников.
– Произошло это, конечно, не совсем в том объеме, как мы ожидали: до 150 тенге для учеников 1–4-х классов и до 250 тенге для детей из малообеспеченных семей. Исходя из этого теперь необходимо разработать меню, чтобы и детям было вкусно, и бизнес зарабатывал, – говорит Шолпан Кадырова.
Однако председатель ассоциации предприятий общепита ЗКО Ляна Турсынова считает, что суммы, которые местные власти еще только планируют утвердить, недостаточны.
– Сейчас мы готовим обеды по той стоимости, которая была утверждена несколько лет назад, – говорит она. – При этом арендаторы в основном покрывают свои затраты за счет буфетной продукции. В стоимость горячего обеда входят первое или второе блюдо и напиток. При этом от нас еще требуют разнообразия и наличия рыбного дня. То, что цена школьного обеда поднимется, это, конечно, хорошо, но и в этом случае она будет слишком низкой. В некоторых школах есть оборудование, остаточная стоимость которого составляет 0 тенге. Ремонтируем его только мы сами, – говорит Ляна Турсынова.
В Уральске 51 школа, услуги по организации школьных обедов предоставляют 12 поставщиков, 4 городских учебных заведения имеют собственные точки питания. Столовая школы-лицея № 35 передана в доверительное управление.
По словам Ляны Турсыновой, членов ассоциации волнует не только стоимость горячих обедов и устаревшее оборудование столовых, находящихся на балансе учебных заведений, но и процедура проведения конкурсов на право предоставления услуг по организации питания школьников. Свои опасения она высказала на встрече с директорами городских школ.
Так, если раньше в состав комиссий должны были входить представители любой неправительственной организации, независимо от направленности, то по новым правилам это должна быть НПО, занимающаяся защитой прав детей. Если конкурсная комиссия будет сформирована не по правилам, то любой итог конкурса можно признать незаконным.
Затягивание же конкурсной процедуры отразится и на предпринимателях, и на школьниках, которые на время, пока будет организовываться повторный конкурс, останутся без обедов.
По мнению Ляны Турсыновой, график проведения вскрытия конвертов должен придерживаться системной основы.
– Мы многого не просим, – говорит она, – просто хотим, чтобы конкурсная процедура была прозрачной, комиссия сформирована согласно правилам, итоги выбора поставщика подведены объективно в соответствии с имеющимися требованиями, не было лоббирования чьих-то интересов и коррупционных моментов, а добросовестный поставщик оказывал качественную услугу.
С этим согласна и руководитель управления образования ЗКО Шолпан Кадырова. Одним из эффективных инструментов влияния на арендаторов, по словам главного педагога области, является родительский надзор. В связи с этим она поделилась опытом, который приобрела во время работы директором Назарбаев Интеллектуальной школы Уральска. Тогда было проведено несколько анонимных анкетирований, как среди учителей, так и детей, что позволило выявить все самые слабые места организации школьного питания.
– После этого мы договорились с арендатором о том, что родители смогут приходить в любое время, никого не предупреждая, и брать пробу с блюд, которые готовятся в школьной столовой. Такая работа шла в течение 2 месяцев и дала эффект, – рассказала она.
Что касается состояния дел в городских школах сейчас, то несмотря на, казалось бы, предельно низкую стоимость горячих обедов, никаких претензий к их качеству у директоров школ нет. Это может свидетельствовать как об удовлетворяющем потребителей уровне обслуживания, так и о нежелании «выносить сор из избы».
– Я запросила акты реагирования заказчика услуг по поводу претензий к качеству питания, – поделилась руководитель управления образования. – Подобных документов мне предоставить не смогли. Значит ли это, что руководители учреждений образования на 100% довольны качеством предоставляемых услуг? Об этом стоит задуматься. Если наши дети и родители недовольны качеством питания, значит, должны быть какие-то меры реагирования со стороны руководителей школ.
Мониторинг школьных столовых в рамках партийного проекта проводит и городской филиал «Нұр Отан». По словам депутата городского маслихата Мухтара Давлетжанова, до июня нынешнего года комиссия в составе депутатов, представителей городского отдела образования, родительского комитета, медиков планирует без предупреждения, используя «эффект неожиданности», посетить столовые всех школ города.
– На сегодня могу сказать, что в тех школах, где мы уже успели побывать, не было выявлено ни одного серьезного нарушения. А такие недоработки, как отсутствие сушилок для рук и тому подобные, будут устранены. Мы проконтролируем, – отметил он.