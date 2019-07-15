Дети – наше будущее

Нынешняя молодежь представляет собой золотой мостик между прошлым и будущим. Сегодняшние дети – наше завтра. Потому и защита их прав, постоянная поддержка всестороннего развития – главная обязанность человечества.

Конвенция о правах ребенка была принята в ноябре 1989 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Надо сказать, что именно в этом документе дети впервые были признаны субъектом права, а значит, на них стали распространяться права взрослых.

Вскоре документ был признан 190 странами. Казахстаном – пос­ле обретения независимости – в июне 1994 года. И уже с этого момента в нашей республике начала складываться единая система по обеспечению защиты прав ребенка.

Для совершенствования национальной системы защиты прав ребенка, поддержки усилий мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей, Указом Президента от 10 февраля 2016 года в Казах­стане был создан институт уполномоченного по правам ребенка, функционирующий на общественных началах. В документе четко прописаны основная цель представителя, законодательные права ребенка, правовые гарантии, принципы совместной деятельности государственных и общественных институтов по восстановлению прав и гарантий несовершеннолетнего. Это самые главные правила и ориентир в нашей повседневной деятельности и предстоящей работе.

Основной задачей уполномоченного по правам ребенка является содействие совершенствованию законодательства по вопросам обеспечения прав и интересов детей. И в этой сфере сделано уже немало. Принято 45 нормативных актов, одобрены и подписаны 15 международных документов.

Проанализировав статистические данные по числу фактов детского насилия и преступнос­ти, группа депутатов Мажилиса и Сената Парламента внесла изменения и дополнения в действую­щие законодательные акты по защите прав ребенка, в особеннос­ти по привлечению к уголовной ответственности за сокрытие детского насилия.

Ужесточено и наказание за совращение малолетних детей. Отныне в соответствии с уголовным законодательством лица, совершившие преступления в их отношении, лишаются свободы сроком до 20 лет. Дополнительно предусмотрен пожизненный запрет работы этих граждан в государственных органах и на определенных должностях.

Впервые в республике начала действовать служба специализированного национального телефона доверия, приоритетное направление которой – решение проблем детей, молодежи и их семей. Благодаря тому, что ее работа – бесплатная, а режим функцио­нирования – круглосуточный, созданы условия для оказания населению доступной, адресной психологической и юридической помощи.

Экстренная служба 111 – государственный проект, который в первую очередь призван защищать права и оперативно решать сложные жизненные ситуации детей, а также оказывать содействие в беспрепятственной реализации и восстановлении нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка.

К слову, статистика свидетельствует об увеличении количества поступающих по этому номеру обращений. Так, в 2019 году за 5 месяцев операторами были обработаны 156 173 звонка, что на 83,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всем обращениям проведена работа специалистов, абонентам оказана необходимая помощь.

Предоставлено 68 723 первичных консультаций по различным вопросам охраны прав детей в сфере социальной защиты (в том числе по вопросам АСП – 67 100). Оказана психологическая помощь 1 218 абонентам, обратившимся по вопросам, касающимся личностных проблем, суицидальных настроений, травмирующих событий и других. Даны юридические консультации по 3 628 обращениям против 376 обращений за аналогичный период прошлого года.

Предотвращены 51 случай суи­цида, 59 случаев жестокого обращения с детьми и женщинами. А ведь за аналогичный период прошлого года по случаям суицидов не поступало звонков, по фактам жестокого обращения с детьми и женщинами было всего 4 обращения.

Помимо прочего, с абонентами отработано 152 обращения по вопросам социальной защиты инвалидов, что на 80,8% меньше 2018 года, и 126 обращений по установлению инвалидности. Приняты меры по 657 жалобам на работу организаций здравоохранения и 368 обращениям о неправомерных действиях и бездействиях работников сферы образования.

Таким образом, функционирование экстренной службы показывает глубокую заинтересованность государства в социальном, психологическом благополучии своих граждан и соответствует международным стандартам защиты прав человека.

Если речь заходит о детях, то нельзя обойти стороной и такой вопрос, как взаимоотношения в семье. Есть крылатое народное изречение «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің», означающее: «Все, что птенец познает в гнезде, то и делает в полете».

И это действительно так: особенности семейного воспитания, пример близких – отца и матери, сказываются на воспитании любого отдельно взятого ребенка. Если в одних семьях царит доброжелательная обстановка, где маленький человек растет в любви и заботе, то в других процветают конфликты, со временем приводящие к разрыву отношений между родителями и детьми.

Увы, как показывает анализ, число ссор между супругами растет. За 5 месяцев 2019 года операторами контакт-центра зарегистрировано 45 подобных случаев.

Поступают сообщения и о детях, лишенных надлежащего ухода. Так, всего за 3 месяца нынешнего года тревожные сигналы о ребятишках, оставшихся без присмотра, на указанный номер поступили от свыше 70 человек.

Особо следует отметить свое­временную работу местных исполнительных и правоохранительных органов в предотвращении детского насилия, суицида. Только за 3 месяца года стало известно о 29 подобных случаях. В них фигурировали 8 подростков и 21 взрослый. Проведенный анализ в итоге показал, что причиной такого развития сценария были внутрисемейные ссоры, неустройство в жизни, непонимание со стороны ровесников, неудачная любовь.

Зачастую именно психологи могут помочь таким людям вернуться к нормальной жизни. Поэтому в Казахстане нужно создавать условия для обучения, повышения квалификации психологов, социальных работников. Наряду с этим нужно хорошо организовать работу психологической службы в учебных заведениях республики.

В заключение отметим, что на сегодня пока ни одно государство мира не может отнести себя к чис­лу образцовых в плане защиты прав ребенка. Поскольку даже в экономически развитых странах наблюдается рост прес­тупности среди детей. Причинами выступают элементарные проблемы, связанные с наличием семей с низким доходом, плохое медицинское обслуживание, рост безнадзорных детей.

Впрочем, опыт отдельных стран в решении тех или иных вопросов защиты прав детей интерес для нас все-таки представляет. И с этой целью мы встречаемся, обсуждаем и изу­чаем их опыт для возможного его применения в нашей стране исходя из ментальности и культуры нашего народа.