Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области

В Акмолинской области устраняют последствии взрыва котла во дворе школы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службы акимата и Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Сегодня днем в средней школе имени Жумабека Ташенова в поселке Аршалы Аршалынского района в отдельно стоящей котельной произошел разрыв парового отопительного котла на твердом топливе. Инцидент привел к разрушению строительных конструкций здания, к счастью, без пожара.

На место ЧС выехали представители местных исполнительных органов, спасатели, полиция и скорая.

В результате разрыва котла и обрушения котельной госпитализированы трое разнорабочих школы. Ранее врачи рассказали об их состоянии.

"В общеобразовательной школе №3 обучаются 395 детей. Незамедлительно были эвакуированы все учащиеся школы. На данный момент школа переведена на дистанционное обучение. Пострадавших среди детей и учителей нет", – говорится в сообщении госорганов.

Как отмечается, создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева. В ликвидации последствий ЧП задействованы все службы.

По информации управления образования Акмолинской области, в 2014 году в котельной были заменены 2 котла, а в ноябре прошлого года – дымовая труба.

"В ближайшее время начнутся работы для подключения к центральному отоплению. Завезены трубы длиной 400 метров. За счет спонсоров восстанавливают 22 окна", – рассказали в облакимате.