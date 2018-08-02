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Дети одной страны
Евгения Ермакова, Костанайская область

Родился этот проект благодаря азербайджанской общине «Бирлик» костанайского Дома дружбы. В 2016 году впервые состоялась фотовыставка, где были представлены портреты детей-метисов. Тогда каждый посетитель выставки увидел своими глазами: смешение кровей разных народов создает удивительной красоты детей. Тогда самой младшей участницей стала Теона Шеремет, в которой можно увидеть русские, мордовские и узбекские черты.

В нынешнем году организаторы из Дома дружбы решили пойти несколько иным путем и объявили конкурс в соцсетях. В течение почти двух месяцев жители области присылали фото своих детей, из которых по итогам зрительского же голосования отобрали троих победителей, а потом при участии жюри – еще 22 участника.

– В текущем год мы решили сделать портреты на темном фоне, чтобы лучше были видны именно лица детей, – сказала методист Дома дружбы Дарья Щербакова. – Эти снимки и составят выставку, которую смогут увидеть все желающие.

Как оказалось, в костанайцах есть не только восточная и славянская кровь. В роду некоторых можно встретить европейскую, азиатскую кровь, а также представителей малых народов из самых разных уголков, если не мира, то материка.

– Я присылала фотографии всех троих своих детей, – рассказала Татьяна Шевелева. – Но выбрали только четырехлетнюю Таисию. У меня в роду были русские и украинцы, а вот у мужа – и немцы, и мордвины. Старший сын Мирослав уже интересуется родо­словной, расспрашивает подробности у отца.

Впрочем, самой Таисии запомнилась фотосессия, где ее просили изо­бразить разные эмоции: радость, удивление, восторг. Один из лучших портретов девочки и стал частью выставки. А темный фон его не портит. Как оказалось, так действительно лучше видны черты детей. Да и эмоции свои они выражают одинаково: смеются, улыбаются, а глаза светятся счастьем.

То, как могут жить в одной стране люди самых разных национальностей, зрители смогли увидеть на открытии выставки. Цвет глаз, волос, кожи, рост и телосложение ничего не значат, если человек тебе тепло улыбается. Это всегда красиво.

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