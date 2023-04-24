Дети – просто космос!

Проект Амины Кайраткызы и Акерке Бекбергеновой стал третьим среди более чем двухсот работ участников из стран СНГ, которых собрало в Алматы научное первенство по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart. Конкурс прошел на базе ведущего технического вуза страны Satbayev University. Свою работу талдыкорганские робототехники посвятили теме сбережения топлива в космических аппаратах за счет использования солнечного ветра.

– Мы разработали солнечный парус – это устройство, которое использует эффект давления солнечного света, – рассказали ученицы. – В космосе солнечный свет состоит из частиц, называемых фотонами. Каждая из них при ударе о твердую поверхность создает давление, которое способно толкать объекты вперед.

Предлагаемая технология позволит совершать длительные космические перелеты, так как для движения в космическом пространстве аппарату не нужно будет иметь на борту большой запас топлива, подчеркивают авторы проекта. Кстати, на его теоретическую и практическую подготовку школьницы затратили порядка месяца, применив инновационный подход.

– Конструктивная особенность механизма заключается в том, что парус не сплошной, как делалось раньше, а состоит из отдельных частей в виде окружности, поделенной на десять секторов, – пояснили юные ученые. – Концепция подразумевает и специальный дополнительный механизм складывания паруса. В этом случае итоговая масса будет больше, но появится возможность управлять им в любое время полета.

К слову, это не первая победа Амины Кайраткызы. Два года назад за проект «Роботизированная система сортировки мусора» она была удос­тоена Гран-при на Международном соревновании по робототехнике Kazakhstan International Robotics Competition.