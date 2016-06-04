​Дети рисуют будущее

Как рассказали в пресс-службе ведомства, конкурс был приурочен к Дню защиты детей и Дню государственных символов Респуб­лики Казахстан. В нем приняли участие дети сотрудников органов прокуратуры, дислоцированных в Астане.

Со словами поздравлений к маленьким жителям столицы обратился Генеральный прокурор страны Жакип Асанов. Он отметил, что конкурс рисунков открывает серию из 25 запланированных мероприятий с учас­тием детей сотрудников прокуратуры под общим названием «Будущее независимой страны» – «Тәуелсіз елдің ертеңі», объявленных Генпрокуратурой в честь празднования 25-летнего юбилея республики и надзорных органов Казахстана.

Мероприятия планируется проводить еженедельно в течение летних каникул. Намечаются различные тематические, спортивные, творческие, интеллектуальные, литературные, музыкальные и другие детские конкурсы.

В праздничной атмосфере ребята выполняли рисунки на асфальте на патриотические темы, участвовали в танцевальном флэшмобе, а в конце мероприятия запустили в небо цветные шары.

По итогам конкурса участникам вручены грамоты и памятные призы.