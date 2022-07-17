Фото с сайта ATPress.kz
Происшествия
Дети сорвались с аттракциона в Атырау

Дети сорвались с аттракциона в Атырау. Инцидент произошел 16 июля примерно в 22:30. Качели остановились и дети сорвались вниз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz.

В пресс-службе ДП по Атырауской области сообщили, что уже возбудили уголовное дело по ст.141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

"На место проишествия была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавших детей доставили в областную детскую больницу. После осмотра врачей их отпустили домой", – говорится в сообщении ДП.

К слову, данный аттракцион "Керемет жагалау", находящийся в Молодежном Парке, простаивал больше года, и был введен в эксплуатацию только в этом году.


 

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