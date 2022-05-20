Фото: 24.kz
Общество , Образование
"Дети спят на полу без подушек": вокруг частного учебного центра разгорается скандал в Кызылорде

Социальные сети взбудоражили кадры, на которых дети дошкольного возраста спят прямо на полу, а вместо подушек – тапочки. Возмущенные родители требуют закрыть образовательное учреждение в Кызылорде, при этом руководитель центра вину отрицает, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар24».

Грязная кухня и дети, лежащие на холодном полу. Снимок, сделанный в частном учебном центре Кызылорды, как выяснилось, в соцсеть выложил один из его работников. Фото вызвало шквал недовольства среди читателей и особенно родителей.

"Когда я увидела фото, где мой ребенок спит на холодном полу, я расплакалась. Мы платим за его обучение. Нам сказали, что дети с утра до вечера на занятиях. Днем они не спят. После обеда у них кружки по интересам. Но на самом деле оказалось, что нет у них кружков", - говорит жительница Кызылорды Майра Кайырбеккызы.

"Я прошу компетентные органы привлечь к ответственности виновных. Соответствующее заявление мы написали. Это просто ужасно, что такой бардак творится в этом учреждении! А ведь, сколько родителей доверили им своих детей!" - возмущена горожанка Жадыра Мерденова.

На сигнал незамедлительно отреагировала и специальная мониторинговая группа. Ее члены пока заявили о несоблюдении санитарных условий, но делать выводы еще рано, отмечает телеканал.

"Мы сначала проверим, соответствует ли выявленная информация действительности, и затем дадим рекомендации в компетентные органы. Учебные центры не лицензируются. Они должны работать только в определенное время как учреждения дополнительного образования", - прокомментировала заместитель руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Мырзагалиева.

С обвинениями руководитель учебного центра не согласна. Утверждает, что ситуация подстроена одной из ее сотрудниц, которая вымогала крупную сумму денег. Бизнесвумен намерена подать иск за распространение в соцсетях ложной информации.

"Она все подстроила. Специально так сфотографировала и сказала, что если я не заплачу ей 500 тысяч, она выложит все эти фотографии в социальных сетях. У меня есть запись этого разговора, которую я уже передала в ГОВД, можете у них запросить. Кроме того, я была у областного прокурора. Я сказала ему, что на меня, как на предпринимателя, оказывается большое давление. Он понял, что все это сфабриковано. В этом деле мы пойдем до конца", - заявила руководитель учебного центра Айнур Сундетова.

К слову, центр посещают около сотни детей. Обучение одного ребенка обходится родителям в 28 тысяч тенге в месяц.

На время разбирательств работу в учреждении продолжат, добавил телеканал.

точник: https://24.kz/ru/news/social/item/544900-razgoraetsya-skandal-vokrug-chastnogo-uchebnogo-tsentra-v-kyzylorde
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